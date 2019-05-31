Serik'te kültür merkezi inşaatı durduruldu

AK Parti Serik İlçe Başkanı Hasan Kozan, eski Büyükşehir Belediye Menderes Türel döneminde Şubat 2019'da temeli atılan Serik Kültür Merkezi inşaatının durdurulduğu kaydetti. İnşaatın Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in talimatıyla durdurulduğu kaydeden Başkan Hasan Kozan, "Kültür merkezini hak ediyoruz. 125 bin nüfuslu ilçe yaklaşık 2 milyon turist ağırlıyor. Kültür merkezi ilçenin önemli bir eksiğini giderecektir. Merkezimiz Eylül 2020'de tamamlanacaktı. İnşaatın devam etmesini talep ediyoruz" dedi.