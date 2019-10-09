Serik'te kardiyoloji uzmanı sayısı 3 oldu
Serik Devlet Hastanesi'ne atanan 2 kardiyoloji uzmanının göreve başlamasıyla hastanede bu branştaki uzman sayısı 3 oldu.
ANTALYA 09.10.2019, 16:52
SERİK Devlet Hastanesi'ne atanan kardiyoloji uzmanı Dr. Seda Aytekin ve Dr. Murat Bayrak yeni görevlerine başladı. Hastanede 8 yıldan fazladır görev yapan Dr. Barış Önal'la birlikte kardiyoloji uzmanı sayısı üçe çıktı. Serik Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Yusuf Kara, "Kardiyolojik cihaz ve teknolojik altyapı bakımından güçlü olan hastanemizde görevli kardiyoloji uzmanı hekim sayısı üçe çıktığı için hastalarımıza daha konforlu sağlık hizmeti sunmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz" dedi.
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