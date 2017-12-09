Serik'te kamyonete çarpan motosikletli hayatını kaybetti

EDİNİLEN bilgiye göre, Gökçepınar Mahallesi yönünden Çandır Mahallesi yönüne seyir halinde olan motosiklet sürücüsü Talha Kavak (22), sera önünde park halinde duran ve sebze yüklemesi yapan 07 YOJ 41 plakalı kamyonete çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen ambulansla Serik Devlet Hastanesine kaldırılırken yapılan tüm müdahalelere rağmen yolda hayatını kaybetti. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.