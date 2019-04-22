Serik'te Hz. İsa'nın ruhunun içine girdiğini söyleyen öğretmen için karar verildi

SERİK'E bağlı Gedik Mahallesi'ndeki ortaokulda İngilizce öğretmeni olarak görev yapan S.K., iddiaya göre 19 Nisan günü 24 öğrencinin bulunduğu sınıfta ders yapmak istemeyen öğrencilere, "Dersi bırakalım, biraz kıyametten konuşalım" dedi. Hz. İsa'nın ruhunun içine girdiğini, herkesin ne zaman öleceğini ve kıyametin ne zaman kopacağını bildiğini iddia eden S.K., öğrencilere çeşitli şeyler anlattı. S.K.'nın anlatımlarından korkan bazı öğrenciler, ağlayarak dışarı çıktı. Tiyatroyla da uğraştığı öne sürülen öğretmenin anlatımlarından, psikolojik tedavi gördüğü belirtilen bir öğrenci de korktu. İddiaya göre öğretmenin göğsüne dokunduğu öğrenci titremeye başladı. Öğrenciyi sakinleştiren arkadaşları durumu okul müdürüne anlattı. Daha sonra bazı öğrenciler, öğretmen S.K.'ya "Neden böyle yapıyorsunuz?" diye sordu. Bunun üzerine S.K. da iddiaya göre "Cesaretli olmanız için yapıyorum" karşılığını verdi.

'MÜFETTİŞ İSTEDİK'

Öğrencilerin durumu anlattığı velilerin de şikayette bulunması üzerine olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında öğretmen S.K., açığa alındı. Kaymakam Haluk Şimşek, "İlçe Milli Eğitim Müdürü'ne vermiş olduğum talimat doğrultusunda öğretmen açığa alınmıştır. Ayrıca olayla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden müfettiş istedik. İddiayla ilgili taraflardan, öğrencilerden bilgi alınacak. Soruşturma sonrasına göre de hareket edilecek. Konuyla ilgili bugün Gedik Mahalle Muhtarı beni ziyaret etti. Kendisini dinledik" dedi.