Serik'te eski adliye binası yıkıldı
Serik'te yerine belediyenin otopark yapacağı eski adliye binası yıkıldı.
SERİK'TE 1990 yılında dönemin Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü, Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin ve Deniz Baykal'ın katıldığı törenle hizmete açılan adliye binası, 24 yıl hizmet verdi. İlçede nüfusun artması ve binanın yıpranması sonrası adliye 2014 yılında Orta Mahalle'de yeni yapılan binaya taşındı. Serik Belediyesi ile Adalet Bakanlığı arasında yapılan protokolle eski binanın yıkılarak, arazisinin meydan ve zemin otoparkı yapılmasına karar verildi. Eski adliye binası bugün iş makineleriyle yıkıldı. Bazı vatandaşlar yıkım anlarını cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, "Eski adliye binamızı Adalet Bakanlığı ile yaptığımız protokol gereği belediyemize kazandırdık. Hemen yanında bulunan kaymakamlık binasının ise yıkılıp, yıkılmayacağına halkımız karar verecek. İnşallah, ilçemizi güzel bir meydana kavuşturacağız" dedi.
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