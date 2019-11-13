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Serik'te eğitime hayırsever desteği

Serik'de iş insanı Ali Demir, annesi ve babası adına okul yaptırmak için protokol imzaladı.

ANTALYA 13.11.2019, 10:57
Serik'te eğitime hayırsever desteği
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İŞ insanı Ali Demir, Çandır Mahallesi'nde annesi Durkadın ve babası Yaşar Demir adına yaptıracağı 12 derslikli ilkokul için Vali Münir Karaloğlu ile protokol imzaladı. Serik Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz'ın da hazır bulunduğu törende konuşan Ali Demir, bir yıldır bu konuda araştırma yaptıklarını söyledi. Antalya'da ticaret yaptığını, Serik'e sürekli gelip gittiğini belirten Demir, "Doğup büyüdüğüm mahallemizin bir okul ihtiyacı olduğunu düşündük ve karar verdik. Umarım attığımız bu adımın devam gelir. Okulumuzu 2020 yılında bitirmeyi hedefliyoruz" dedi.Vali Karaloğlu ise Antalya'da hayırseverlerin eğitime desteğinin büyük olduğunu belirterek, kentin sürekli göç aldığını dile getirdi. Vali Karaloğlu, "Bu tür işlere hayırseverler destek oluyor ancak yeterli değil. Kentimiz hala göç alıyor. Yeni dersliklere ve okullara ihtiyacımız var. Okulların deprem güvenliği açısından da yenilenmesi gerekiyor. Bunun için yeni hayırseverlere ihtiyaç var. Antalya hayırsever bir şehir. Eğitim noktasında devletin hep yanında oldu. Serik'te ilave 130 dersliğe ihtiyacımız var" dedi.Antalya'da da okulların tekli eğitime geçmesi için 750-800 dersliğe ihtiyaç olduğunu belirten Vali Münir Karaloğlu, "Antalya hala göç alıyor. Nüfus artıyor. Nüfus sabit kalırsa o kadar ihtiyacımız var. Artarsa ihtiyacımız da artar. Bazı okullarımız ekonomik ömrünü tamamlamış durumda, onların da yenilemeye ihtiyacı var. Deprem güvenliği fiziki açıdan yıpranmışlığı var. Bunun için hayırseverlere ihtiyacımız var" dedi.Serik Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu ise Serik'in Antalya'nın 6'ncı büyük ilçesi olduğunu söyledi. Ama hayırsever ve okul yapma noktasında biraz geri kaldığını belirten Kurdoğlu, "İnşallah Ali Demir, halayın başını çekecek. Hayır yapmak bir kısmettir. Serikli iş adamlarına, turizmcilere, tarım sektörüne örnek olacak. İlçemizin acil 170 dersliğe ihtiyacı var. İkili eğitim yapan 3 okulumuz var. Merkezde ise okullarımızda artış var. 2015-2016 yılında açılan okullarımız doldu. Ciddi bir nüfus artışı var" dedi.Konuşmaların ardından 3 katlı, 12 derslikli Hacı Durkadın- Yaşar Demir İlkokulu için protokol imzalandı.

#Serik #eğitim #hayırsever desteği
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