Serik'te dere taştı, villaları su bastı

EVLERDE oturan vatandaşlar Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerini arayarak, yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sitelerin bahçelerine kurdukları su motorlarıyla tahliye çalışmalarına başladı. Su basan evlerde bazı eşyalar kullanılamaz hale geldi. Kadriye Mahallesi'nde oturduğu villayı su basan Soner Sungur, "Meteorolojinin uyarısı üzerine bazı eşyalarımızı üst kata çıkardık. Her yıl aşırı yağmurlarda sitemizi sular basıyor" dedi.



