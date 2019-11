Serik'te 59 bin 500 fidan toprakla buluştu

ALACAMİ Mahallesi'ndeki ağaçlandırma alanındaki törene, Kaymakam Mehmet Kurdoğlu, Belediye Başkanı Enver Aputkan, Serik Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Aytekin, Serik Jandarma Komutanı Ayhan Aktürk, POYD Başkanı Ülkay Atmaca, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.Törende konuşan Orman İşletme Müdürü Özgür Cılız, "Bugün Türkiye genelinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyası kapsamında 59 bin 500 fidan dikerek katkıda bulunacağız. Serik genelinde toplam 70 bin 121 fidan dikimi gerçekleştirilecek. Biz bu yola çıkarken 11 milyon fidan dikmeyi hedeflemiştik. Şunu gururla söyleyebilirim ki şu ana kadar Türk halkı tarafından sahiplenilen fidan adeti 13 milyon 600 bini aşmış durumda" dedi.Kaymakam Mehmet Kurdoğlu ise "Sayın Cumhurbaşkanımızın direktiflerinde 81 ilimizde bu etkinlik bu faaliyet devam edecek. Çevre ve orman atalarımızdan bize miras. Bizden de evlat ve torunlarımıza kalacak. Eğer biz ellerimizi temiz tutar ellerimizi kirletmez ve daha çok doğaya önem verirsek inanıyorum ki torunlarımız ve evlatlarımız bizlerden çok değerli bir miras almış olacak. Doğanın kendi haline bakarsanız gayet temizdir. Akarsular berrak akar, ormanlar yemyeşildir ve binlerce canlıya ev sahipliği yapar. Çevreye verdiğimiz her zarar akarsuya verdiğimiz her zarar ormana verdiğimiz toprağa verdiğimiz her zarar aslında geleceğimize zarardır. Biz fidan dikerek geleceğimizi kurtaracağız" dedi. Konuşmaların ardından Alacami Mahallesi'ndeki lokasyona 59 bin 500 fidanın dikimi gerçekleştirildi.