Sergi açılışında anneden ağlatan konuşma

ANTALYA BİLSEM'in evde eğitim alan dezavantajlı çocuklar ve ebeveynlerinin içinde bulundukları ruhsal çöküntüyü onarmak ve onlarla empati kurabilmek amacıyla yürüttüğü 'Evimde Sanatımla Ben de Varım' adlı projesi kapsamında, dezavantajlı çocuklar, aileleri ve BİLSEM öğrencilerinin sanatsal çalışmalarının yer aldığı serginin açılışı yapıldı. Antalya Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleşen sergiye, İl Mili Eğitim Müdürü Yüksek Arslan, Kepez, Konyaaltı ve Muratpaşa ilçe milli eğitim müdürleri, Antalya BİLSEM Müdürü Arif Aydeniz, proje yürütücüleri Deniz Şekerci, Murat Oğuz, Abdulmuttalip Alçay, Mine Altıntaş, Aydın Yüksek ve özel eğitime ihtiyaç duyan öğrenciler ile velileri katıldı. Serginin açılış konuşmasını yapan Arif Aydeniz, bu projenin kendileri için çok anlam ifade ettiğini belirtti. Arif Aydeniz, "Benim bu konuşmayı bitirebileceğimin garantisi yok. Dışarıya çıktığımda kaza geçirmeyeceğimin garantisi yok, yarın hastaneye gittiğimde olumsuz bir hastalıkla karşılaşmayacağımın garantisi yok. Bugüne kadar BİLSEM olarak elde ettiğimiz onlarca kupa, onlarca derece, onlarca büyük başarı var fakat burada kupa yok, ödül yok, bir başarı ve derece yok ama çocuğa dokunmak, aileye dokunmak var" açıklamasında bulundu.

'HİÇBİR ÖĞRENCİMİZE EĞİTİMDEN VAZGEÇELİM DİYEMEYİZ'

İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan ise çok özel bir projenin açılışında bulunduklarını, bu serginin çok kıymetli olduğunu söyledi. Yüksel Arslan, "Bu proje bizim için çok kıymetli, çünkü hiçbir öğrencimizi tedavi edecek durumda değiliz. Hiçbir öğrencimize, şartlar ne olursa olsun 'Eğitimden vazgeçelim' diyecek durumda da değiliz. Biz bir inanca ve değere sahibiz, beşikten mezara ilim bizim işimiz. Arkadaşlarımız, ekibimiz ve öğretmenlerimiz bu hizmeti sunmak için canla başla çalışıyor" dedi. Özel eğitime destek duyan çocukların birinin bile feda edilmemesi gerektiğini belirten Yüksel Arslan, projeye katkı sunan öğrencilere, velilere ve öğretmenlere teşekkür etti.

'ASLA GÜLMEYİ UNUTMAYIN'

Proje kapsamında, özel eğitime destek duyan öğrencilerden Ece Dilara Sapmaz (14) ve annesi Duygu Kozan da birer konuşma yaptı. Hikayelerinin 4 yıl önce başladığını belirten Duygu Kozan, "Ece, her çocuk gibi hayatına devam ederken bir anda hayatımız değişti. Ece, 4 yıl önce onkolojiyle tanıştı, beyin ameliyatı geçirdi ve tekerlekli sandalyeyle hayatımıza devam etmemiz gerekti. Ameliyattan sonra yürüyemedi ama hiçbir zaman hayata küsmedi. Hayat bize dedi ki 'hadi buyrun buradan devam edin' biz yılmadık, gülmeyi hiçbir zaman ertelemedik, mücadeleyi ve savaşı hiçbir zaman bırakmadık. Asıl dersi kızım bana verdi, 'ben varım bu hayatta' diyerek. İnsanın başına her şey gelebiliyor, hayat plansız bir şekilde ilerliyor. Bu sergi, kızım için çok önemli. Asla gülmeyi unutmayın" dedi. Konuşmaların ardından BİLSEM tarafından hazırlanan 'Duvar' adlı belgesel izlendi. Belgeseli izleyen veliler gözyaşlarına engel olamadı. Sergi, 13 Şubat'ta sona erecek.