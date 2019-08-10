Serbest Bölge Kavşağı trafiğe açıldı

ANTALYA'ya gelen araçların şehir merkezine giriş yaptığı en önemli geçiş güzergahı olan Serbest Bölge Kavşağı, 9 Ağustos itibarıyla tüm kollarıyla trafiğe açıldı. Kavşağın hizmet alımıyla ilgili Vali Münir Karaloğlu, AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse ve Kemal Çelik ile AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Karayolları Bölge Müdürü Arif Çobanoğlu ve Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık'ın katılımıyla test sürüşü gerçekleştirildi.

BÜTÜN KOLLARI TAMAMLANDI

Vali Münir Karaloğlu, “Serbest Bölge Kavşağının hikayesini Antalya'da herkes bilir. Uzun süre kamulaştırma problemleri, mahkeme süreçlerinin uzaması nedeniyle bekleyen ve kentte yaşayan insanlarımıza sorun olan bir kavşaktı. Geçen sene sonuna doğru ihalesini yaptık ve 8 Mart'ta şehir merkezini Kemer'e bağlayan en yoğun kısmı hizmete alınmıştı. Şimdi kavşağın bütün kolları tamamlandı ve hizmete alındı. Antalya'nın batı yakasındaki ilk kavşak ve şehre gelen insanlar için bu kavşaklar şehrin aynasıdır. Bu bölgedeki trafik sorununu çözen bir kavşak oldu" dedi.

RESMİ AÇILIŞI CUMHURBAŞKANI YAPACAK

Antalya'nın sadece şehirdeki tescilli araç yoğunluğu açısından değil, şehre dışarıdan gelen araçlar bakımından her gün yoğunluğu artan bir şehir olduğuna dikkat çeken Vali Karaloğlu, “Altyapı hizmetlerinin durmadan devam etmesi gerekir. Yoksa tıkanır kalırız. O yüzden bu kavşak önemliydi. İnşallah sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle bunların resmi açılışlarını yapacağız. Başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanlarımız, milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Antalya'da devam eden çok önemli ulaşım projeleri, proje aşamasında ve düşündüklerimiz var, inşallah Antalya'da hizmetler, yatırımlar devam edecek" diye konuştu.

'YATIRIMLARIMIZ DEVAM EDECEK'

Batıdan şehir merkezine girilen ilk kavşak olan Serbest Bölge Kavşağının hem peyzaj düzenlemeleri, hem kavşakları, hem de bölünmüş yollarıyla çok önemli bir hizmet olduğunu söylen Mustafa Köse ise emeği geçenlere teşekkür etti. Köse, “Bu hizmetler çok önemli ve özellikle yaz aylarında Kemer, Kumluca, Demre, Kaş hattında çok ciddi bir trafik yoğunluğu yaşıyoruz. Bu yoğunluğun en aza inmesi için bu kavşağın hizmete açılması çok önemli. Bundan sonrada hizmetlerimiz, yatırımlarımız devam edecek, Antalyalılar hizmetin en iyisine layık" dedi.

'OY İÇİN DEĞİL MİLLETİMİZ İÇİN'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya'ya çok özel bir ilgi duyduğunu, Antalya'nın bugünkü haline dünya çapındaki bu hizmetlerle geldiğini belirten Kemal Çelik, “Turizmde, tarımda altyapı önemli, altyapı hizmetlerini yapan belediye başkanları ve iktidarlar hep zarar görür denir ya, biz bunu hiç düşünmüyoruz. Antalya'nın da Türkiye'nin de altyapısını tamamlayan bir iktidar olarak devam ediyoruz. Bundan da taviz vermeyeceğiz. Çünkü yapılan hizmetler oy için değil milletimiz içindir. Biz artık dünyayla yarışıyoruz. Örneğin Türkiye'deki turizm tüm dünyada incelenir hale geldi" diye konuştu.

'YOL MEDENİYETTİR'

Bu bölgede çok ciddi trafik sıkışıklığı yaşanması nedeniyle öncelikli programa alındığını belirten İbrahim Ethem Taş, “Bu güzel yolu hep birlikte Antalyalılar olarak kullanmaya başlayacağız. Hiçbir zaman insan ve ilçe ayrımı yapmadık, Antalya'nın 19 ilçesinde en güzel şekilde hizmetlerimizi yapmaya devam ediyoruz. Antalya her şeyin en güzeline layık. 2001-2002'yi hatırladığımızda, Antalya ne haldeydi, 2019'daki Antalya'da değişimleri herkes görüyor. Tüm dünyadan milyonlarca misafir geliyor. Altyapı ve yol çok önemli, yol medeniyettir diye çıktığımız yolda yol medeniyettir demeye devam ediyoruz" dedi.

92.5 MİLYONA YAPILDI

Kavşakta çalışmaların 20 Kasım 2018 tarihinde başladığını kaydeden Karayolları Bölge Müdürü Arif Çobanoğlu, ilk aşamada Burdur ve Kemer kollarının 8 Mart'ta tamamlandığını belirterek, “Bugün 9 Ağustos'ta ikinci kısım olan Akdeniz Bulvarı ve kavşağın diğer bağlantı kollarını da tamamladık. Projede 3 tane köprü, kavşak kolları, bölünmüş yolla birlikte toplam 9.5 kilometre yol inşa edildi. Proje bedeli 92 milyon 460 bin TL harcama yapıldı. 8 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı" diye konuştu.