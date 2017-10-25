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Sera duvarından düşen çitfçi hayatını kaybetti

Antalya’nın Kumluca ilçesinde serasına naylon örtmeye çalıştığı sırada çıktığı duvardan düşen çiftçi hayatını kaybetti

Sera duvarından düşen çitfçi hayatını kaybetti

Antalya’nın Kumluca ilçesinde serasına naylon örtmeye çalıştığı sırada çıktığı duvardan düşen çiftçi hayatını kaybetti

25 Ekim 2017 Çarşamba 09:43
Sera duvarından düşen çitfçi hayatını kaybetti
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ANTALYA'NIN Kumluca ilçesinde serasına naylon örtmeye çalıştığı sırada çıktığı duvardan düşen çiftçi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Kumluca ilçesine bağlı Sarıcasu Mahallesi Zahmakıranlar Mevkiinde çiftçilik yapan Bekir Kılıç (55), serasının etrafındaki duvarları naylonla örtmek istedi. Duvarın üstüne çıkan Kılıç, bastığı taşın yerinden oynaması sonucu duvardan yere düştü. Yerinden oynayan kaya parçası Bekir Kılıç’ın üstüne düştü. Yakınları tarafından kayanın altından çıkarılan Kılıç, kaldırıldığı Kumluca Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Anahtar Kelimeler:
AntalyaKumlucaSera DuvarıSeraBekir Kılıç
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