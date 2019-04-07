Senfoniden semazen keyfi

ANTALYA Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda gerçekleşen konserde orkestrayı ADSO Genel Müzik Direktörü ve şef Oğuzhan Kavruk yönetti. Konserde ADSO'nun Hasan Niyazi Turan'ın 'Türk Dansları Suiti'ni seslendirmesinin ardından Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu'ndan ney, kanun, kemençe, ud, kudüm, ritim saz sanatçıları ile semazenler, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı ve Türk Tasavvuf Müziği Ses Sanatçısı Ömer Faruk Belviranlı solist olarak sahne aldı. Sanatçılar, ADSO eşliğinde Yalçın Tura'nın iki özgün ilahisini yorumladı. Ardından Hasan Niyazi Tura ile Yalçın Tura'nın düzenlemeleriyle Türk Tasavvuf müziği eserlerinden örnekler sunuldu. Tasavvuf müziğiyle keyifli dakikalar yaşayan izleyenler, şef, orkestra ve konuk sanatçıları alkış yağmuruna tuttu.