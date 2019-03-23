Senfoniden klarnet konseri

ANTALYA Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'ndaki konserde keman, viyola, viyolonsel, kontrabas, flüt, obua, korangle (İngiliz kornosu), klarnet, fagot, korno, trompet, trombon, timpani sanatçılarından oluşan orkestrayı dünyaca ünlü şef Antonio Pirolli yönetti. Klarnet sanatçıları Elif Aksoy, Uğur Deniz solist, Semih Kartal da başkemancı olarak sahneye çıktı. Yurt dışında birçok konser veren ADSO sanatçısı Elif Aksoy ile Antalya Devlet Konservatuarında öğrenci yetiştiren Uğur Deniz, klarnetleriyle besteci M. Bruch'un 'İkili Konçerto, Mi minör, Op.88' adlı eserinden 'Andante con moto', Allegro moderato', 'Allegro molto' adlı bölümleri orkestranın eşliğinde yorumladı. İzleyenlere klarnetleriyle keyfi dakikalar yaşatan, çiçekle teşekkür edilen solistler Elif Aksoy-Uğur Deniz ikilisi alkış yağmuru altında sahneden ayrıldı. Konserin ikinci bölümünde ise orkestra L. Van Beethoven'in 'Senfoni No.6, Op.68 'Pastoral) adlı eserinden bölümleri seslendirdi.