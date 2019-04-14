Senfoniden keyifli akşam

ANTALYA Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda gerçekleşen konserde orkestrayı, Ankara Devlet Opera ve Balesi'nden İtalyan orkestra şefi Antonio Pirolli yönetirken, ADSO'nun genç keman sanatçısı Arslan Büyükkaya ile Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası viyola sanatçısı Murat Cangal, solist olarak sahnede yerlerini aldı. Burak Onur Erdem'in yönettiği Ankara Devlet Çok Sesli Korosu'nun da eşlik ettiği konserde, besteciler Pablo de Sarasate'nin 'Zigeunerweisen', Niccolo Paganini'nin 'La campanella', G. Kantscheli'nin viyola, koro ve orkestra için 'STYK' isimli eserleri seslendirildi. Keyifli bir akşam yaşayan izleyiciler, solist sanatçıları, orkestra ve koro şeflerini, orkestra-koro sanatçılarını alkış yağmuruna tuttu. Solist ve şeflere çiçekle teşekkür edildi. ADSO'nun konserler dizisi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda İsmail Baha Sürelsan Konservatuarı Çok Sesli Korosu'nun eşlik edeceği viyolonsel ve keman dinletisiyle devam edecek.