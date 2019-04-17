Senfoniden çocuklara özel konser

ANTALYA Kültür Merkezi'nde saat 20.30'da verilecek konserde orkestrayı şef Murat Göktaş yönetecek. Konserde, Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuarı öğrencileri Vera Tsvayer (11) ile Cansu Sara (11) solist sanatçı olarak sahneye çıkacak. Doç. Dr. Eren Güllü'den 4 yıldır viyolonsel eğitimi alan, müzikal becerisiyle dikkat çeken Vera Tsvayer, enstrümanıyla besteci Josef Haydn'ın 'Do Majör Viyolonsel Konçertosu'nun birinci bölümünü seslendirecek. Öğretim görevlisi Güljahan Babayeva Solak'tan 5 yıldan beri keman eğitimi alan, katıldığı uluslararası yarışmalardan da ödüller kazanan Cansu Sara'da besteci J .S. Bach'ın La minör Keman Konçertosunun 1. bölümünü kemanıyla yorumlayacak. Küçük solistlerin ardından Dilyara Zaynullina Bilmez'in yöneteceği Antalya Büyük Şehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuarı Çocuk Korosu'da ADSO eşliğinde 23 Nisan şarkılarını seslendirecek.