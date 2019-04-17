Sendikadan Başsavcı İnal'a ziyaret

GAZİ Yakınları ve Vatansever Kamu Görevlileri Sendikası Genel Başkanı Fatih Ocak ve yardımcısı Serkan Gül, İl Başkanı Sultan Gül ve Dilara Oğuz birlikte Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal'ı makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında sendikanın amaçları hakkında bilgi veren Fatih Ocak, amaçlarının kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan tüm şehit ve gazi yakınlarıyla tüm vatansever kamu personelini tek çatı altında toplamak olduğunu belirtti. Ocak, "Sendikacılığa yeni bir düzen getirmek istiyoruz" dedi. Sendikanın en önemli farkının çıkarsız ve sosyal sendikacılık adına çalışması olduğunu dile getiren Fatih Ocak, sendikaların çözemediği tıkanıklıkları çözmek için çalıştıklarını ifade ederek, "Yetkili sendika olmamız halinde gelirlerimizin tamamını üyelerime hizmette kullanacağız. Bunların en önemli adımı evlenen kardeşlerimize evlilik yardımı, cenazesi olan üyelerimize cenaze yardımı, şehit gazi yakınlarının tamamına burs ve üyelerimizden maddi durumu iyi olmayan arkadaşlarımızın çocuklarına burs vereceğiz" dedi. Başsavcı İnal da Ocak'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi