Şehit Naci Ağaroğlu mezarı başında anıldı

YAZIR Mahallesi’ndeki mezarlıkta düzenlenen '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik' günü anma törenine, Vali Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, şehit Yasin Naci Ağaroğlu'nun annesi Zehra, babası Osman Ağaroğlu, askeri personel ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tüm şehitler için dua okunanan törende, şehit mezarına çiçek bırakıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından oğlunun mezarı başında konuşan baba Osman Ağaroğlu, oğlunun topluma mal olduğunu söyledi. Törene katılanlara teşekkür eden Ağaroğlu, “Bizim başımız diktir, alnımız açıktır. Şayet vatanımıza milletimize hayırlı bir evlat yetiştirmişsek bununla gururluyuz. Hüzünlü değiliz, pişman değiliz. Ancak 15 Temmuz darbe girişimini 'tiyatro' olarak görenlere üzüldük. O işgal hareketinde 'Senin çocuğun polis değildi, asker değildi, niçin sokağa saldın, meydan 3,5 çapulcuya kalsa' demek isteyenlere üzülüyoruz. Biz eğer üzülüyorsak bu dava için canını feda etmeye çalışan, kefenimiz sırtımızda diyen Sayın Cumhurbaşkanımız zaman zaman yalnız bırakıldığı için üzülüyoruz. Onun için Allah milletimize memleketimize birlik, dirlik versin. Milletimizi bölüp parçalamak isteyen dahili ve harici düşmanlara fırsat vermesin" dedi. Tören, İl Müftüsü Osman Artan'ın okuduğu duanın ardından sona erdi.