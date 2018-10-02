Şehit-Gazi Sen'den vali yardımcısına nezaket ziyareti

VALİ Yardımcısı Büyükatay ile bir süre sohbet eden Gül, amaçlarının gazi ve şehit yakınları başta olmak üzere, tüm kamu görevlilerini tek çatı altında toplamak olduğunu söyledi. Sendika gelirleri ile önemli işlere imza atacaklarını aktaran Gül, "Şehit gazi ailelerine yardımlarda bulunacağız. Ayrıca kimsesiz kardeşlerimizin kaldığı Sevgi Evleri ile yetim ve öksüz kardeşlerimizin eğitimine destek için kullanacağız" dedi.

Amaçlarının çıkarsız sendikacılık yapmak olduğu söyleyen Sultan Gül, "Sendikamız üyelerinin onayı olmadan kimseye maaş ödemeyecek. Sendika yönetimi dâhil mevcut görevlerine devam ederken, sorunları yaşayarak çözümü için tüm üyeleriyle birlikte çalışıp, devletinin yanında yer alarak hizmet edecektir" dedi.

Büyükatay da Gül'ün ziyaretinden büyük memnuniyet duyduğunu kaydetti.