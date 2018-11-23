Şehit Bedirhan bebeğin adı anaokulunda yaşayacak

ANAOKULUNUN açılışında konuşan Bakan Soylu, hayatında belki de ilk kez 11 aylık bir bebeğin adının verildiği bir eserin açılışında olduğunu belirterek, "Onun isminin başında da şehit yazıyor. Gencecik annesiyle, Nurcan Hanım'la beraber şehit olmuş bir bebeğin ismi. Tesadüfen falan değil, planlanmış, ayarlanmış, onlar geçerken patlatılmış haince bir tuzakla şehit edilmiş bir bebek ve gencecik annesi. Bunu hiçbir dille, hiçbir edebiyatla anlatamazsınız" dedi.

'SUSPUS OLANLAR DA BU CİNAYETE ORTAK'

Bedirhan bebeğin ve annesinin polis, asker, jandarma olmadığını, bir operasyonunun içinde de bulunmadıklarını dile getiren Soylu, "11 aylık minik bir bebekti. Henüz böyle bir anaokuluna gidebilecek yaşa bile gelmiş değildi. Annesi Nurcan Hanım da elinde silah falan olmayan, kimseye zararı olmayan, gencecik bir anneydi. Bu katliamın faillerine, bunu yapan PKK'ya sessiz kalanlar, duymazdan gelenler, millete unutturmaya çalışanlar benim karşımda PKK'nın borazanlığını yaparken aslan kesilen, sesi gür çıkan ama bu cinayete suspus olanlar, ilgilenmiyormuş gibi yapanlar, onları Avrupa'da koruyup kollamaya çalışanlar, Kandil'den talimat almadan ağzını açamayanlar, bunların hepsi bu aşağılık cinayete ortaktır" diye konuştu.

'BEDİRHAN'IN LANETİ BUNLARIN YAKASINI BIRAKMAYACAK'

Şehit Bedirhan bebeğin lanetinin, milletin ahının ve devletin jandarması, polisi, askeri savcısı ve hakiminin teröristlerin yakasını bırakmayacağını dile getiren Soylu, "Hiç endişe etmeyin, Türkiye eski Türkiye değildir. Eskiden PKK bir eylem yaptı mı 'Allahualem, dağ başıdır bulunmaz' der geçerdik. Bulunduğuna da pek şahit olmazdık. Ama artık işler değişti. Birimlerimiz sürekli operasyon halindeler. Evlatlarımız karadan, evlatlarımızın ürettiği araçlarla havadan, bunların ensesindeyiz ve dökülen her damla kanın hesabını soruyoruz, sormaya da devam edeceğiz. Artık vurkaçlara arkadan bakakalan bir Türkiye yoktur. Takip eden, 3500 metre rakımda da olsa teröristi bulup, alan bir güce sahibiz. PKK'nın borazanları siyaset sahnesinde, basında ne kadar yaygara koparırlarsa koparsınlar, ağababalarının akıbetleri değişmeyecektir. Onlar da bu teröristlerin yanlarında durduğu müddetçe bu akıbetten nasiplerini alacaklardır. Güvenlik birimlerimiz, adalet birimlerimiz kendi görevlerini yerine getirecektir" dedi.

'O ZİHNİYETİ YERLE BİR ETMEZSEK NAMERDİZ'

Eğitimin önemine değinen, Doğu ve Güneydoğu'da imkansızlıklar içinde mücadele eden çocuklar için de bir şeyler yapılacağını anlatan Bakan Soylu, "O çocuklar-bu çocuklar diye bir şey yok, hepsi bizim evlatlarımız, bizim medeniyetimizin incileridir. Bunları kendi yanlarına çekmek isteyen, onları istismar etmek isteyen, kandırıp terörist yapmak isteyenlere karşı en büyük silahımız, kalkanımız eğitimdir. İstisnasız her çocuğumuzu böyle güzel okullarla buluşturmak en temel sorumluluklarımızdan biridir. Bugün Doğu ve Güneydoğu'da huzur var. Hizmet, gayret ve mücadele var. Derdimiz açık ve net. Nasıl buradaki çocuklarımıza sahip çıkıyorsak, oradaki o çocuklara sahip çıkmak bizim görevimiz. Ben de bir babayım. Benim de bir kızım var. 12, 13 yaşındaki bir kız çocuğunu anası başını okşarken, saçının tellerini teker teker severken, zorla bir şekilde anasının yanından alınıp, akşam babası işten döndüğünde sormaya bile cesaret edemediği tabloyu bu ülkeye bir daha yaşatmamak boynumuzun borcudur. Bu kadar açık ve net. 12, 13, 14 yaşındaki çocukları Murat Karayılan'a, Cemil Bayık'a sunan o zihniyeti yerle bir etmezsek namerdiz. O kadar açık ve net" diye konuştu.

Bakan Soylu, anaokulu açılışı öncesinde ise Serbest Bölge Camisi'nin açılışını yaptı ve burada cuma namazı kıldı.