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Şehit annesine hasta yatağı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, felç nedeniyle yürüyemeyen Gazipaşalı şehit er Şadi Bal'ın annesi 89 yaşındaki Fatma Bal'a otomatik hasta yatağı hediye etti

Şehit annesine hasta yatağı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, felç nedeniyle yürüyemeyen Gazipaşalı şehit er Şadi Bal'ın annesi 89 yaşındaki Fatma Bal'a otomatik hasta yatağı hediye etti

11 Ekim 2017 Çarşamba 22:15
Şehit annesine hasta yatağı
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BÜYÜŞEHİR Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Gazipaşa'da şehit annesi Fatma anayı yalnız bırakmayarak, derdine derman oldu. BŞB, şehit Şadi Bal'ın annesi Fatma Bal'ın otomatik hasta yatağı talebini hızlı bir şekilde karşıladı. Otomatik hasta yatağı, yaşlı kadının bakımının daha iyi yapılabilmesi için Pazarcı Mahallesi'nde yaşadığı eve teslim edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi, 2017 yılı içerisinde Gazipaşa'da 7 yatağa bağımlı vatandaşın otomatik hasta yatağı talebini karşıladı. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nca yürütülen çalışmalar kapsamında ilçe hizmet birimleri işbirliği ile kırsaldaki en uzak mahallelere kadar ihtiyaç sahipleri belirlenerek talepleri yerine getiriliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Büyükşehir BelediyesiGazipaşalı şehit Er Şadi Bal
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