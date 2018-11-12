Şehit Ali Hekim dualar ile anıldı

BATMAN'IN Hasankeyf ilçesinde 4 Ekim 2018 tarihinde yola tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonrası şehit olan Uzman Çavuş Ali Hekim'in Aksu'da bulunan evinde mevlit okutuldu. Şehit Uzman Çavuş Ali Hekim için düzenlenen mevlit törenine üst rütbeli askeri yetkililerin yanısıra çok sayıda siyasi parti temsilcisi ve vatandaş katıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan mevlit programında ilerleyen saatlerde Şehit Ali Hekim ve diğer şehitlerin ruhu için dualar edildi. Ardından ise yemek ikram edildi.