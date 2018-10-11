Şehirleşen Kepez'de yeşil alan 3 milyon metrekareye ulaştı

ŞEHİRLEŞME ile beraber yeşil alan miktarını, 3 milyon 3 bin 345 metrekareye ulaştıran Kepez Belediyesi, 2009 yılından itibaren ağaç, çalı, lale, sümbül, nergis ve mevsimlik çiçeklerden oluşan toplamda 4 milyon 781 bin 321 kök bitkiyi ilçe toprakları ile buluşturdu. Ağaç, çalı, süs bitkilerini ve mevsimlik çiçekleri de kendi seralarında üreten Kepez Belediyesi, kendi çiçeğini yetiştiren, yeşil alanlarıyla göz kamaştıran ve kentleşirken yeşilini artıran örnek ilçe oldu.

Kepez’in rengarenk çiçeklerle ve ağaçlarla bezenmesini sağlayan Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, 2009 yılından itibaren de çocuk parkları sayısını önemli ölçüde artırdı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün göreve geldiği 2009 yılında 258 olan çocuk parkı sayısına 315 yeni park eklenerek, mevcut 102 parkında tadilat ve onarımı yapıldı. Kepez Belediyesi tarafından 2009 yılından itibaren 112 basketbol sahası ile 197 takım fitness spor aleti, 313 takım çocuk oyun gurubu, 25 adet sokak oyunları alanı, 35 taksi durağı, 45 adet havuz Kepezlilerin hizmetine sunuldu.

Yeşil alan miktarı daha da artıyor

Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler, 275 okul, 225 cami ve 149 kamu binasının da çevre düzenlemesini yaptı. 23 bin 356 adet tekli bank, 18 bin 635 masalı bank ve 7 bin 550 pergola tahsisi yapılan ilçede, 9 bin 985 adet çöp sepeti montajı da gerçekleştirildi. Her daim yeşil alan miktarını artırmak için çaba sarf eden Kepez Belediyesi, Kent Ormanı, Macera Ormanı, Seyir Terası, Dokumapark, Park Orman ve Tek Sarnıç Kent Parkı ile de ilçeyi doğa ile kucaklaştırıyor.