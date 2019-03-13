Seçimin gündemi 'damacana su'

KONYALTI Sanayici ve İş İnsanları Derneği (KONYSİAD) olağan toplantılarının bu ayki konukları, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Cumhur ittifakı adayı Menderes Türel ve Millet ittifakı adayı Muhittin Böcek oldu. AK Parti'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Türel ile CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Böcek'in konuk edildiği toplantı, Rixos Downtown Hotel'de düzenlendi.

Toplantıda ilk konuşmayı Menderes Türel yaptı. Antalya'nın güzelliğine güzellik katmak için uzun zamandır Antalya ile yaşadıklarını belirten Türel, bütün yaşamını Antalya'ya adadığını söyledi. Yeni bir döneme ilk günkü aşkla devam etmek istediklerini dile getiren Türel, 31 Mart seçimlerinin Antalya seçimleri olduğunun unutulmamasını istedi. Antalya için 10 sene boyunca önemli hizmetleri hayata geçirdiklerini kaydeden Türel, "Vatandaşlarımız kimi zaman bize yola devam, kimi zaman biraz dinlen dedi. Antalya'da adaylar değil projeler yarışsın diyoruz" dedi.

'ANTALYA ADINA ENDİŞELENİYORUM'

2004'te göreve geldiklerinde büyük bir trafik sorunuyla karşılaştıklarını kaydeden Türel, ilk döneminde çok sayıda kavşağı kente kazandırdıklarını vurguladı. Antalya'ya ilk döneminde çok ciddi altyapı yatırımı yaptıklarını anlatan Türel, 2009 seçimlerini kaybettikten sonra Antalya'ya bir tane bile katlı kavşak yapılmadığını kaydetti. 2009- 2014 arasında Antalya'nın kaybettiğini savunan Türel, ikinci döneminde 44 kilometrelik raylı sistemi yaptıklarını belirtti. Türel, "Biz olmazsak Antalya'da birçok yatırım yapılmaz. Benim her projem kitap değil ansiklopedi olur. Bunun için Antalyalıların desteği gerekiyor. Büyük projelerimizi referandumla halkımıza sorduk. Katılımcı bir yöneticilik yapıyoruz. Güven ve istikrar belediyecilikte çok önemli. Yatırımlarda yabancı kredi kuruluşlarına ihtiyaç var. Batık belediye suçlamaları yükseliyor, Antalya adına endişeleniyorum. Bu filmi 2009 öncesinde de görmüştük. Seçildikleri zaman enkaz edebiyatı yaptılar. 5 senede Antalya, 15 sene geriye gitti. Şimdi de aynı edebiyat, Antalya Antalya'ya yeter diyorlar. Biz Antalya dünyaya yeter diyoruz" diye konuştu.

BÖCEK'İN PROJELERİNİ ELEŞTİRDİ

Menderes Türel, kendisinin yapmayı planladığı kruvaziyer liman projesini CHP'li vekillerin meclise soru önergesi vererek eleştirdiğini hatırlattı. CHP'nin şimdi kendisinin de kruvaziyer liman yapacağına yönelik vaatleri olduğunu belirten Türel, "Kruvaziyer liman yapacağım dedikleri yeri büyük liman içinde gösteriyorlar. Ama mümkün değil, büyük liman kendi kapasitesine yetişmeyen ve genişleme imkanı olmayan bir liman. CHP'nin prestij projeleri Halk-su, Halk-mama, Halk-et. Damacana su satacağız, gelirini Antalyaspor'a bırakacağız diyorlar. Halkın suyu musluktan akan sudur. Türkiye'de suyu en ucuz kullandıran belediyeyiz. Ben de evde musluk suyu içiyorum. Her projenin adını halk koyarak o projenin halkın olması mümkün değil. Bu kent, Halk-kart felaketini yaşadı. Trilyonları gitti halkın bu projeyle, tenekeyle kovdu halk o firmayı" dedi.

NEFES KESEN BİR YARIŞ OLACAK

Sunumun ardından Türel soruları yanıtladı. Anket sonuçlarının sorulması üzerine Başkan Türel, "Bugüne kadar anketler bizi yanıltmadı, önde olan partiyiz. Menderes Türel olarak öndeyiz. Ama beni ilgilendiren anketlerin yükselen trendidir. Eğri yukarıya doğru olursa bu beni mutlu eder. Öndeyiz ve yukarıya doğru bir eğilim var. Ancak Antalya'da fahiş farkla seçimi kazanmak mümkün görünmüyor. Nefes kesen bir yarışı görebiliyoruz ama ipi göğüsleyen biz olacağız" diye yanıtladı.

TÜREL'İN ARDINDAN BÖCEK KONUŞTU

Türel'in ardından Millet İttifakı'nın CHP'li Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek salona gelerek projelerini anlattı. 20 yılda yaşanabilir bir Konyaaltı yarattıklarını belirten Böcek, Antalya'nın 50 yılını öngören planlamalar yaptıklarını kaydetti. Hiçbir projeyi 'ben' diyerek ortaya koymadıklarını dile getiren Böcek, bütün projeleri ilgilileri ile 'biz' diyerek ortaya çıkardıklarını söyledi. Yaptığı gözlem ve görüşmelerde Antalya'nın birinci sıkıntısının ekonomi olduğunu belirten Başkan Böcek, "Bütüncül projeler yapıyoruz. Halkımızı rahatlatacak projelerimiz var" dedi.

FİLM FESTİVALİ ÖZÜNE DÖNECEK

Ak Parti'nin Meltem'deki 40 dönümlük alanda millet bahçesi yapmayı vaat ettiğini belirten Muhittin Böcek, kazanması durumunda oraya afet toplama merkezi, 3 katlı otopark ve kent meydanı yapacaklarını söyledi. Balbey, Haşim İşcan ve Kaleiçi'nde bütünleşik planlama yapacaklarını anlatan Böcek, "Balbey ile ilgili Cumhurbaşkanı'na yanlış bilgi veriyorlar. Önce kamulaştırma kararı çıkardılar, sonra iptal ettiler. Biz vatandaşın oradaki sorununu çözeceğiz. Paraları kimseye peşkeş çektirmeyeceğiz. Altın Portakal 55 yıldır yapılıyor, ne güzeldi çocukluk yıllarımızda. Uluslararası devam edecek ama eski adı ve güzelliği yeniden dönecek. Ulusal yarışma kategorisini yeniden koyacağız. Festival özüne dönecek" diye konuştu.

'BEN HALKIMA UCUZ İÇİRECEĞİM'

Adı halk ile başlayan projelerinin Menderes Türel tarafından eleştirildiğini belirten Böcek, "Bazı arkadaşlar evinde su içiyormuş, ben de içmek isterim ama ben içemiyorum. Hat safhada Antalya'da damacana su satılıyor. Memba gibi suyu ben halkıma içireceğim. Damacana suya yönelik Finike'de yerimiz hazır. Ben halkıma ucuz içereceğim" dedi.

İNGİLİZ BÜYÜKELÇİNİN ZİYARETİ

Salondakilerin sorularını yanıtlayan Böcek, Antalya'nın parasını çarçur etmeyeceğini söyledi. Akçeli işlere hiç girmediğinin altını çizen Böcek, "17 yıldır muhalefetteyim. Zaman zaman 'İktidar olmayan parayı nasıl bulacak' diyorlar. Bugün (dün) beni İngiltere Büyükelçisi (İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott) ziyaret etti. Bunun ne anlama geldiğini siz çok iyi bilirsiniz. Konsolos değil, İngiltere Büyükelçisi. Bizim iyi niyet mektuplarımız var. Antalya'da yapamayacağımız hiçbir iş yoktur, yeter ki doğru projeleri sizlerin katkılarıyla ortaya çıkaralım. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını koruyacağız. Ben sizlerin parası ile yanlış yapmadan projelerimi yapacağım" şeklinde konuştu.