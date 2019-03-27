Seçim şarkısıyla spor yaptılar

Muratpaşa Belediyesi’nin Bayındır Park’ta günün ilk saatlerinde buluşan ve oyun havalarından pop müziğe farklı türde şarkılarla spor yapan ‘Çılgın Nar Taneleri’ bu kez Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın seçim şarkısıyla bir saat boyunca spor yaptı.

Seçim şarkısıyla spor yaptılar
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MURATPAŞA Belediyesi’nin, parklardan spor salonlarına ilçenin farklı noktalarında düzenlendiği pilates ve step ağırlıklı sabah sporu etkinlikleri aralıksız devam ediyor. Saat 08.30’da başlayan ve ısınma hareketlerinin ardından müziğin ritmiyle temposu da artan sabah sporu yaklaşık bir saat sürüyor. Bayındır Park’ta spor eğitmeni Ülker Pınar Aydın’ın sadece kadınlardan oluşan Çılgın Nar Taneleri grubu ise, hava durumuna bağlı olarak, yaklaşık 5 yıldır haftada üç gün spor yapıyor. Oyun havalarından pop müziğe farklı türde şarkılarla spor yapan kadınlar bu kez Başkan Uysal’ın bir Burdur-Teke yöresi türküsü olan Erik Dalı’dan uyarlanan seçim şarkısı eşliğinde spor yaptı. Seçim şarkısının “Muratpaşa’m örnektir/ Türkiye’me örnektir/ Halka hizmetleriyle/ Belediye hizmetleriyle” sözlerinde eğilip alkış yapan, “Kollar çalıştı kollar/ Yollar yapıldı yollar/ Başkanım Ümit Uysal/ Dara düşeni kollar” bölümünde kol kaslarını çalıştıran kadınlar, şarkının rap bölümlerinde ise boyun bilek hareketleri yaptı. 

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