Sebzede milyarlarca lira kayıp uyarısı

ATSO temmuz ayı meclis toplantısı, Meclis Başkan Vekili Hatice Öz başkanlığında, Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, yönetim kurulu ve meclis üyelerinin katılımıyla yapıldı. Ülke ve kent gündemine iliklin değerlendirmelerde bulunan ATSO Başkanı Davut Çetin, İstanbul seçiminin nihayet bittiğini belirterek, ekonominin sıkıntılı döneminde reform yapılmadan geçen her günün kayıp olduğu ve dolayısıyla çok zaman kaybedildiğini vurguladı.

SİYASİ GERİLİMİN YERİNE UZLAŞMA ORTAMI

Kaybedilen zamanı telafi edecek adımlar atılmasını umut ettiklerini açıklayan Davut Çetin, “Artık siyasi gerilimin yerini uzlaşma ortamına bırakmasını ve reform gündemine dönülmesini diliyoruz. Genellikle ekonomi gündemine dönülmeli diyoruz, ama yargı reformu ve siyasi uzlaşma da ekonomik reformlar kadar önemlidir. Bunu da unutmamalıyız. Ülkemizin hem dış siyasette hem ekonomide önemli sorunları vardır. Bu sorunları ancak iktidar ve muhalefet birlikteliğiyle aşabiliriz" dedi.

ENFLASYONDA DÜŞÜŞ DÖNEMİ

Dünyada faizlerin düşmeye başlamasını, Türkiye için olumlu bir gelişme olarak gösteren Çetin, ekonomik verilerde ise halen net bir iyileşme başlamadığını kaydetti. Enflasyonun düşük olacağı bir döneme girildiğini dile getiren Çetin, “Sebze-meyve fiyatları ve baz etkisi nedeniyle enflasyonda geçici bir gerileme göreceğiz. Enflasyon düştüğünde faizler de düşecektir. Fakat enflasyondaki düşüşün devam etmesi, vergi ve zamlara bağlı olacaktır. Vergi gelirleri azaldığı için bütçe açığımız rekor düzeyde. Bütçe açığı nedeniyle akaryakıt, çay ve şekere zam gelmiştir, yeni zam ve vergiler gelmesi de muhtemeldir. Dolayısıyla kolay bir durum yoktur" diye konuştu.

İSTİHDAMDA KAYIP

Bazı sektörlerde durumun artık ciddi boyutta olduğuna dikkat Çetin, geçen yıla göre tarımda 200 bin, inşaatta 500 bin, bir yıllık dönemde imalatta 100 bin, ticarette 40 bin civarında istihdam kaybı olduğunu söyledi. Bankalardaki sorunlu krediler konusunda belirsizliğin devam ettiğini de söyleyen Çetin, “Son aylardaki kredi daralması devam etmektedir. Ekonomide kredi hacmi 2,5 trilyon iken, 25 milyar bunun yüzde biridir. Kredi hacminin enflasyonun üzerinde artması gerekir ki, bir canlanma olsun. Yani 200-300 milyar liralık kredi olmadan ekonomide canlanma etkisi yetersiz kalır. Ayrıca bu 25 milyar kredinin önemli kısmı büyük şirketlere, yani yıllık cirosu 125 milyon üzeri şirketlere ayrıldı" dedi.

ANTALYA, TÜRKİYE ORTALAMASINDAN İYİ

Antalya verilerinde Haziran ayında turist sayısında 5 milyonun aşıldığı ve yüzde 16 oranında bir artışın sürdüğünü dile getiren Çetin, “Çek hacmi artışı, vergi tahsilâtı ve yatırım teşvik belgesinde Türkiye ortalamasından iyi durumdayız, bununla birlikte bizde de piyasa durgunluğu rakamlara yansımış durumda. İhracat, konut satışı, KDV tahsilâtı verilerinde olumsuzluk görülmektedir. Turizmde abartılı ifadelere yer olmadığını da söylemek gerekir. Mayıs ayında tek haneli büyüme kaydettik. Belki bayramın veya iç pazarın etkisi oldu, ama esasen Almanya başta olmak üzere bazı pazarlarda bir durgunluk başladığına dönük işaretler bulunmaktadır. Bu nedenle sürekli olarak artık yeni ürünler ve yeni pazarlar gereklidir diyoruz" diye konuştu.

ÇİFTÇİYE DESTEK SİSTEMİ KURULSUN

Tarım sektöründe ise düşük fiyatlar nedeniyle üreticinin sorun yaşadığına değinen ATSO Başkanı, tanzim satışları hatırlatarak, “Son günlerde domates, patlıcan, salatalık gibi ürünlerde Toptancı Hal fiyatı 1 lira gibi fiyatlara düşmüş durumda. Üreticimiz haklı olarak diyor ki, fiyat yükseldiğinde tanzim satış kuruldu, şimdi de bir destek sistemi kurulsun. Antalya 2.5 milyon tondan fazla domates üretiyor, bu 3 üründe 3 milyon tondan fazla üretim var. Normalde fiyatların en az 2,5-3 lira olması gerekir. Düşük fiyat, Antalya için milyarlarca lira gelir kaybı demektir. Son haftalarda sebze ve meyve ürünlerinde ihracatımız yüzde 20-30 arasında düşmüş durumdadır" dedi.

SERA KREDİLERİNİN ÜÇTE BİRİ ANTALYA'YA

Ziraat Bankası'nın geçen aylarda çıkardığı 1 milyar 700 milyon liralık seracılık kredi paketiyle ilgili de bilgi veren Davut Çetin, 250 bin ton domates üretimi için sera yatırım kredisi alındığını söyledi. Bunun üçte birinin Antalya'ya kullandırıldığını söyleyen Çetin, “En fazla krediyi Afyonkarahisar, jeotermal seralar için almış. Antalya'da sera yatırımları artıyor. Ümit ederim ki, herkes verim-maliyet ve uygun ölçek hesabını doğru yapmıştır. Çünkü artık dünyada kalitenin, verim ve maliyetin önemi giderek artmaktadır" dedi.