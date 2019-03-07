Sebahat Özaltın Ladıes Golf Turnuvası, 8 Mart'ta start alıyor

"Sebahat Özaltın Ladies Golf Turnuvası"nda 6 ülkeden 70 sporcu mücadele edecek

Sebahat Özaltın Ladıes Golf Turnuvası, 8 Mart'ta start alıyor
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GLORİA Hotels Resorts, kurucusu Özaltın Holding Yönetim Kurulu Başkanı merhum Nuri Özaltın'ın eşi Sebahat Özaltın adına düzenlenecek "Sebahat Özaltın Ladies Golf Trophy" kapsamında golf tutkunu kadın sporculara ev sahipliği yapacak.  Bu yıl ilki düzenlenecek turnuva 8 Mart "Dünya Kadınlar Günü"nde başlayacak ve 3 gün sürecek. Turnuvada 6 ülkeden 70 sporcu kıyasıya mücadele edecek. Türkiye, Ukrayna, İngiltere, Almanya, Rusya, Avusturya ve İsveç'ten gelen sporcularla  uluslararası bir etkinlik olma özelliği taşıyan turnuva, Türk Golf Federasyonu'nun resmi etkinliklerinden biri olarak da tarihe geçecek.

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