Sea To Sky Enduro için geri sayım başladı

BU yıl 10'uncusu düzenlenecek Sea To Sky Enduro Yarışları, Antalya'nın Kemer ilçesinde 25-28 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Yarışlar Kındılçeşme'de düzenlenen plaj etabıyla start alacak. Son gün zorlu final etabı ise Çamyuva Sahili'nden başlayacak ve Tahtalı Dağı'nın zirvesinde 70 km'lik etapla son bulacak. 4 gün sürecek yarışlar Kemer dağlarında, ormanlık alan, su yolları, derin vadi ve kanyonlarında devam edecek.



Sea To Sky yarışları için dünyanın dört bir yanından sporcu ve kafileler Kemer'e gelecek. Bu yıl İngiltere başta olmak üzere, enduro camiasına isimlerini yazdıran Graham Jarvis, Wade Young, Billy Bolt, Mario Roman, David Cyprian, Michel Bossi, Pol Tares, Alfredo Gomez, Teodor Kabakchiyev, Travis Tasdale gibi isimler Sea To Sky yarışlarına katılacak.



GEÇEN YILIN ŞAMPİYONU BU YIL DA YARIŞACAK



2018 yılında düzenlenen yarışların birincisi Güney Afrikalı Wade Young, bu yılki yarışa da katılacağını organizasyon komitesine bildirdi. Yine geçen yılın ikincisi Mario Roman ve üçüncüsü Alfredo Gomez de start çizgisinde yerini alıyor.



200'ÜN ÜZERİNDE TÜRK YARIŞÇI



Bunun yanında Almanya, İspanya, Fransa ve İtalya'dan da çok sayıda enduro sporcusu yarışlara katılacak. Ayrıca Güney Afrika, ABD, Rusya, Gürsistan, Bulgaristan gibi 30'a yakın ülkeden katılımcılar da yarışlarda bulunacak. Türkiye'nin ise 200'ün üzerinde yarışmacı start çizgisinde hazır olacak.



KEMER'İN COĞRAFYASI ENDURO VE EXTREAM İÇİN ÇOK UYGUN



Kemer'in coğrafi yapısının, Enduro ve Extream için uygun olduğunu söyleyen Sea To Sky Organizasyon Komitesi üyesi aynı zamanda Türk sporcu sorumlusu Mehmet Özdemir, organizasyon hakkında bilgi verdi. Bir önceki yarış etaplarının 10'uncu Sea To Sky yarışlarına uyarlandığını vurgulayan Özdemir, “Kındılçeşmede gerçekleşecek plaj etabının görkemli görüntülerine yarış severler bu yıl da şahit olacak. Zorluk derecesiyle dikkat çeken plaj etabında, su geçişleri, engelli geçişler, rampa engelleri gibi farklı etaplar yer alacak" dedi.



YARIŞÇILAR KEMER'DE YARIŞMAK İÇİN CAN ATIYOR



Kemer Bölgesi'nin turistik bir destinasyon oluşundan dolayı ulaşım ve konaklama kolaylığı, otelden çıkıp parkura ulaşma mesafesi, yarışçıların aileleri ile birlikte gelip aynı zamanda tatillerini yapabilme olanağının, sporculara cazip geldiğini belirten Yarış Direktörü Semih Özdemir, “Sporcular yarış etabından döndükten sonra yine akşam yemeğini ailesi ile birlikte tatil havasında geçirebiliyor. Bu yüzden Kemer'i çok seviyorlar ve bu yarışa da büyük önem veriyorlar. Çok ilgi görüyoruz" diye konuştu.