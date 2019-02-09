Sarıçobanoğlu güven tazeledi

FİNİKE Ziraat Odası'nda gerçekleştirilen seçime CHP İlçe Başkanı Mustafa Ökten, MHP İlçe Başkanı Hakan Türksoy Akpınar, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Hasan Ali Gültekin, Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Sıtkı Çobanoğlu, Finike Esnaf Kefalet Kredi Kooperatif Başkanı Cihangir Kolak, Hasyurt- Sahilkent Esnaf ve Sanatkâr Kredi Kooperatifi Başkanı Hüseyin İnce, Finike Ziraat Odası delegeleri ve üyeleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan olağan genel kurulda divan heyeti seçildi. Oda Genel Sekreteri Gülnur Demirel, 2015- 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışma raporu, bilanço, gelir- gider tablosu ile 2019- 2022 yılı tahmini bütçeyi okudu. Okunan raporlar delegelerin oylarıyla kabul edildi. Seçime geçilmeden önce davetlilere hitaben konuşan Finike Ziraat Odası Başkanı Halil Sarıçobanoğlu, odanın 8 bin 511 üyesiyle ilçenin en güçlü sivil toplum örgütlerinden biri olduğunu kaydetti.

Kendi dönemine ait faaliyetler hakkında bilgi aktaran Başkan Halil Sarıçobanoğlu, 2011 yılında 462 bin TL ile görevi devir aldıklarını belirterek, "Aynı yıl içerisinde Akdeniz Üniversitesi Finike Meslek Yüksekokulu Tarım Bölümü öğrencilerinin uygulaması, eğitim yapabilmesi açısından 500 metrekare demir konstrüksiyonlu plastik sera yaptırılmıştır. İlçemiz güvenliği açısından büyük öneme sahip olan MOBESE kamerası için Kaymakamlığa 10 bin TL yardım yapılmıştır. 2011 yılında yeni hizmet binası için Finike İskele Mahallesi'nde 1660 metrekarelik bir arazi 205 bin bedelle satın alınarak hizmet binası yapıldı" dedi.

2013 yılında yeni binanın faaliyete geçtiğini anlatan Halil Sarıçobanoğlu, "2013 yılı içerisinde eski hizmet binamız 151 bin TL bedelle ihale yoluyla Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası'na satılmıştır. 2014- 2015 yılı içerisinde afetten zarar gören çiftçilerimize Kaymakamlık, İlçe Tarım Müdürlüğü ve odamızın ortak çalışması ile afet yardımı alarak çiftçimizin maddi- manevi her yönden yanında olmaya çalışılmıştır" diye konuştu.

Oda faaliyetlerine ilişkin fotoğrafların yer aldığı slayt gösterisinin ardından seçime geçildi. 28 delegeden 27'sinin oy kullandığı seçimde Finike Ziraat Odası Başkanı Halil Sarıçobanoğlu yeniden seçildi. 7 kişiden oluşan yönetim kurulu üyeleri ise Halil Sarıçobanoğlu, Kadir Sarıkaya, Mehmet Öner, Mustafa Şentürk, Durdali Uzunboy, Hikmet Balaban ve Salih Özsoy olarak belirlendi. Meclis üyeliğine ise Halil Sarıçobanoğlu'nun yanı sıra Kadir Sarıkaya, Mehmet Öner, Mustafa Şentürk, Durdali Uzunboy, Hikmet Balaban, Salih Özsoy, İlknur Doğan, Hasan Erdoğan, Hüseyin Öztürk, Yaşar Aksoy, Ali Akbaş, Veysel Erol, Turgut Şahin, Musa Gezer, Salih Özay, Durali Demirel, Ali Altıntaş seçildi.