Şarap içen turist fotoğrafını paylaşıp 'her şey dahil'de gelinen son noktayı özetlediler

OTELLERİN her şey dahil (HD) sistemi turistlerin çarşıya çıkma gereksinimini karşılarken, diğer yandan esnafı ise olumsuz etkiliyor. Son olarak Antalya'nın Manavgat Şelalesinde yaşanan olay yine esnafın sitemine sebep oldu. Şelaleye gelen dört turistin, otelden çantalarına koydukları alkollü içecek şişesini yine otelden aldıkları plastik bardaklarla içtiğine şahit olan esnaf, fotoğraf çekip sosyal medyadan paylaştı. Esnaf, 'Her şey dahil 2019 Yaz Sezonu' başlığıyla yaptığı paylaşımda şu ifadelere ver verdi: "2019'da turizm patlaması yaşıyoruz! Gerçekten bahsedildiği gibi kalite sular seller gibi akıyor. Her şey dahil otelde konaklayan turistler, her şey dahil otellerinden çıkardıkları sofra şarabını, yine her şey dahil otellerinden aldıkları policarbon bardaklarından keyifle yudumluyorlar."