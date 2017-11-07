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'Şarampol Projesi' tamam

Antalya'da Büyükşehir Belediyesi'nin 'Efsane Geri Dönüyor, Şarampol Güzelleşiyor' sloganıyla başlattığı Şarampol Caddesi Kentsel Tasarım ve Çevre Düzenlemesi Projesi tamamlandı

'Şarampol Projesi' tamam

Antalya'da Büyükşehir Belediyesi'nin 'Efsane Geri Dönüyor, Şarampol Güzelleşiyor' sloganıyla başlattığı Şarampol Caddesi Kentsel Tasarım ve Çevre Düzenlemesi Projesi tamamlandı

07 Kasım 2017 Salı 22:02
'Şarampol Projesi' tamam
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ŞARAMPOL halkı ve esnafının desteğiyle bitirilen, gecesi başka, gündüzü başka güzellikler sunan Şarampol Caddesi hareketli günlerine kavuştu. Şarampol, rengarenk yürüyüş yolları, modern kentsel tasarımı, bina giydirmeleri, kent mobilyaları, peyzajı ve ışıl ışıl görüntüsüyle görenleri kendine hayran bırakıyor. Bina arkalarındaki atıl alanların otoparka çevrilmesi, üstü yeşil alan olarak planlanan yeraltı otoparkı, Tonguç Caddesi üzerinde katlı kavşak ve tünel geçişleri, ortasından geçen raylı sistem hattı ile Şarampole ulaşım ve park daha rahat hale geldi. Bir zamanlar Antalya'da ticaretin ve sosyal hayatın merkezlerinden olan efsane cadde, yenilenen yüzü, dinamik yapısı, sosyal yaşamı ve kültürel değerleriyle tekrar çekim merkezine dönüştü.
ŞARAMPOL'ÜN DEĞERİ ARTTI
Şarampol'ün en eski esnafından Mazlum Akbulut, “Biz artık bu caddeyi İstanbul'daki İstiklal'e, İzmir'deki Kordon'a benzetiyoruz. Tramvay geçerken bazı esnaf kötü oldu diyordu, şimdi memnun. İnsanlar bu caddeyi tanımaya başladı, evlerin ve dükkanların değeri arttı. Herkes gönül rahatlığı ile yürüyebiliyor. Gece kimse buralara gelmiyordu. Şimdi aileler geliyor. Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz" dedi.
ANTALYA'YI 50 SENE İLERİ GÖTÜRDÜ
15 yıldır Antalya'da yaşayan Tahsin Şener ise "Şarampol'ün eskiden ismi biraz kötüydü. Eski haliyle şimdiki hali arasında çok büyük bir fark var. Şarampol artık bir pırlanta. Çok güzel, dört dörtlük bir yer oldu. Antalya'yı 50 sene ileri götürdü" dedi.
İNSAN YOĞUNLUĞU ARTTI
Taksici esnafı Gencay Büyükkalay ise "Menderes Türel başkana çok teşekkür ederiz. Güzel bir çalışma oldu. Esnaf beklenti içerisinde, büyük mağazalar da gelirse daha iyi olacağını umut ediyoruz. İnsan yoğunluğu arttı, Kapalı Yol ve Şarampol birbirine bağlandı" diye konuştu.
Şarampol Caddesi'nde simit satan Burhan Kılıç, “Şarampol çok güzel bir proje oldu. İnsanlar inşaat sürerken biraz sıkıntı yaşadı ama şimdi herkesin rahatça gezebildiği temiz bir cadde oldu. İlerleyen dönemde daha iyi olacak inşallah" dedi.
DAHA DA GELİŞECEK
Turizmle uğraşan Gazi Deniz de "Antalya'ya yeni geldim. Merkezde gezilecek güzel yerler var. Özellikle Şarampol'ü çok sevdim. Cadde çok güzel olmuş. İşletmeler çoğalmış, insanların oturup sohbet edebileceği mekanlar var, çevre düzenlemesi çok güzel olmuş. Daha da gelişeceğini umuyorum" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Şarampol Projesi
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