Sapan: FETÖ imamı Muratpaşa'da iş yaptı

YILDIRAY Sapan, DSP Antalya İl Başkanlığı aday tanıtım toplantısında, aday olduğu ilçenin belediye başkanı Ümit Uysal'ı eleştirdi. 17-25 Aralık sonrasındaki FETÖ soruşturmalarının ciddiye alınması gerektiğini anlatan Yıldıray Sapan, “Burada söz konusu kişi Erkan Karaarslan'dır. Erkan Karaarslan tüm Türkiye'nin FETÖ belediyeler imamıdır ve çeşitli belediyelerde iş yapmıştır. Bunların içinde Muratpaşa Belediyesi de vardır" dedi. Karaarslan'ın Muratpaşa Belediye Başkanı'nın da danışmanı olduğunu kaydeden Sapan, şöyle konuştu: "Danışman nedir, en yakınındaki insandır. Danışılan kişidir. Kime danışıyorsun? FETÖ'nün belediyeler imamına danışıyorsun. Kıbrıs'ta bir araya gelip burada danışmanlık alıyorsun, yetmiyor bir de şirket kurduruyorsun. Türkiye'nin hiçbir yerinde ilçe belediyeleri şirket kurmaz yasalara aykırıdır. Hülle yoluyla birtakım yasaları arkadan dolanarak şirket kuruyorsunuz, o şirket üzerinden de bir yerlere bir şeyler aktarıyorsunuz. İhale yapıp finans sağlıyorsunuz. Belediyelerin üzerinden yapılan ihalelerin yasal süreçleri başka işliyor, şirketlerin üzerinden yapılan başka. Dolayısıyla şirketi FETÖ'ye kurduruyorsun. Danışmanın FETÖ. Bir de ona 160 bin lira para aktarıyorsun. Bu 160 bin lira himmet midir, zimmet midir, nedir? Bunu sorgulamak lazım. Benim iddialarım gerçektir ve altı da doluyor. Adam da ölmemiştir. Mersin'de cezaevinde tutukludur. Önce serbest bıraktılar sonra tekrar tutukladılar. Şimdi bülbül gibi şakıyor. Ümit Uysal, beni mahkemelerle sindirmeye kalkacaksa ben antrenmanlıyım. Benim hayatım mahkemelerde geçti, hali hazırda 30-40 davam var. O, o evin önünü önce süpürecek."

'CHP'YE BULAŞMAYAN HİÇBİR HASTALIK YOKTUR'

Yıldıray Sapan, DSP'nin organik bir parti olduğunu ve herhangi bir şaibeye bulaşmadığını anlattı. DSP'nin eski CHP olduğunu anlatan Sapan, parti kurucusunun CHP'nin üçüncü genel başkanı olduğunu söyledi. Sapan, “Demokratik Sol Parti'yi başka bir parti gibi düşünmek, dile getirmek abestleşti. Artık bir bölen Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Seçime gidildiğinde 'Demokratik Sol Parti oylarımızı bölmek için giriyor' deniliyordu. Şimdi öyle değil. Yani CHP oyları bölen bir konumdadır. Cumhuriyet Halk Partisi'ni parti olarak görmüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi kurucu unsurdur bu ülkede. Demokratik Sol Parti partidir. Ve yeni CHP 2010'da alçakça yapılan bir komplodan sonra zehirlenmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi'ne bulaşmayan hiçbir hastalık yoktur. FETÖ bulaşmıştır, hırsızlık bulaşmıştır. Artık Yeni Cumhuriyet Halk Partisi şaibelidir" diye konuştu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kanserli bir ağaç olduğunu kaydeden Sapan, "Kımıl zararlıları sarmıştır. Bu kanserli hücreleri, o çürük meyveleri sarsarak dökmemiz lazımdır. Bütün Antalya, bütün Cumhuriyet Halk Partililer, Demokratik Sol Parti'ye oy vermelidir. Ancak böyle sarsılır, ancak böyle kanserli hücreler bitirilebilir. Bunun başka çaresi yok. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül veren genç, kadın kim varsa Demokratik Sol Parti'ye oy vermelerini özellikle rica ediyorum. Bu kurucu unsur tabela olmaktan öteye geçemeyecek. 2010'da başlayan bu süreç sona gidiyor. Yazıktır. Bunu kurtarmamız için bütün Antalya'yı Demokratik Sol Parti'ye oy vermeye davet ediyorum" dedi.