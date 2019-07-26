Sanayicinin elektrik sorununa GES çözümü

ANTALYA Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu, plastik sektöründe üretim yapan sanayiciler ile ikinci kez bir araya geldi. Antalya OSB Başkanı Ali Bahar'ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya Avrupa’nın en büyük güneş enerji paneli üreticisi CW Enerji Müh. Tic. ve San. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Volkan Yılmaz da katılarak GES’lerin sanayi sektörüne sağlayacağı fayda hakkında bilgi verdi. Toplantı sonunda Adopen Plastik ve İnş. San. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sak Bölge sanayicileri ile deneyim paylaşımında bulundu.

"Çatıların tamamı GES ile kapatılacak"

Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü öncülüğünde firmaların enerji maliyetlerini büyük oranda düşürecek bir GES işletmesi projesini hayata geçirmek istediklerini belirten Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, “Bölge yönetimi olarak bizler, üretici-banka-Antalya OSB üçgeninde bir protokol yapıp, sanayicilerimizin total kredibilitesini kullanmasına gerek kalmadan, hem sanayicilerimizin hem de ülkemizin hayrına olacak bir projeyi hayata geçirmenin yollarını aramaktayız. Ancak yürürlükteki yasa ve yönetmelikler şu an için OSB’lerin böyle bir uygulamada bulunmasına müsaade etmemektedir. Ancak söz konusu GES’ler ile sanayicimizin enerji maliyetlerini, dolayısıyla da girdi maliyetlerini düşürmek mümkün olabilir. Tüm dünyada enerji dar boğazının yaşandığı bir dönemde yenilebilir kaynakları kullanarak elektrik üretip ülke ekonomimize katkıda bulunmak, sektörün enerji maliyetlerini düşürmek gibi ulvi bir hedefimiz var. Böylesi bir projenin hayata geçmesi halinde sektörün rekabet gücü artabilir, enerjide dışa bağımlılığımızı azalabilir, çevreci bir teknoloji olmasıyla da geleneksel enerji kaynaklarının kullanımını büyük oranda düşürebiliriz” dedi.

"Çatılara özgürlük"

Bu minvalde yapılacak bir yönetmelik değişikliği ile çatıların özgürleşebileceğini belirten Başkan Bahar, “Böylesi bir oluşumu hayata geçirebilirsek birçok alanda yaşanacak iyileşme ile bir katma değer silsilesi oluşturabiliriz. Son kaynak tedarik tarifesi nedeniyle enerji maliyetlerinin öngörülemediği karanlık bir ortamdan, çevreci ve dışa bağımlılığımızı azaltacak önü aydınlık bu projenin hayata geçirilmesi için elimizden geleni yapmaya hazırız. Her defasında belirttiğimiz ‘Devletin güçlü elini omuzlarımızda hissetmek istiyoruz’ talebi ile doğrudan bağlantılı, kamuya ek bir yük getirmeyecek tam aksine kamunun üzerindeki yükleri hafifletecek bir talebimiz var. Antalya OSB sanayicileri el birliği ile bu katma değeri ülkemize kazandırabilir. Yeter ki devletimiz, güçlü elini sanayicisinin omzundan eksik etmesin” şeklinde konuştu.