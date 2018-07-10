KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla Bodrum Oda Orkestrası’nın Turgut Reis D-Marin Amfi Tiyatro’da halka açık konserinde Doç. Eren Güllü, Haydn, Vivaldi ve Piazzola’nın viyolonsel yapıtlarını seslendirdi.
Klasik müzik severlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde Turgut Reis Açık Hava Tiyatrosu’nu dolduran sanatseverler Doç. Eren Güllü’yü dakikalarca alkışladılar.
Sanatçısı Doç. Eren Güllü, sanatseverlerle buluştu
Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı Viyolonsel Sanatçısı Doç. Eren Güllü, Bodrum Oda Orkestrası 10. Kuruluş Yılı Konserleri kapsamında düzenlenen konserde sanatseverlerle buluştu
KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla Bodrum Oda Orkestrası’nın Turgut Reis D-Marin Amfi Tiyatro’da halka açık konserinde Doç. Eren Güllü, Haydn, Vivaldi ve Piazzola’nın viyolonsel yapıtlarını seslendirdi.
YORUM EKLE