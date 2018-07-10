Sanatçısı Doç. Eren Güllü, sanatseverlerle buluştu

 Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı Viyolonsel Sanatçısı Doç. Eren Güllü, Bodrum Oda Orkestrası 10. Kuruluş Yılı Konserleri kapsamında düzenlenen konserde sanatseverlerle buluştu

Sanatçısı Doç. Eren Güllü, sanatseverlerle buluştu
banner404

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla Bodrum Oda Orkestrası’nın Turgut Reis D-Marin Amfi Tiyatro’da halka açık konserinde Doç. Eren Güllü, Haydn, Vivaldi ve Piazzola’nın viyolonsel yapıtlarını seslendirdi. 
Klasik müzik severlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde Turgut Reis Açık Hava Tiyatrosu’nu dolduran sanatseverler Doç. Eren Güllü’yü dakikalarca alkışladılar. 

YORUM EKLE
Gönder

banner495

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner487

banner481

banner472

banner479

banner386