Salı Grubu ATİK'te toplandı

 Salı Sanayici ve İş Adamları Grubu'nun (Salı Grubu) haftalık toplantısı, Antalya Tenis İhtisas ve Spor Kulübü'nde (ATİK) gerçekleştirildi.

Salı Grubu ATİK'te toplandı
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SALI Grubu Başkanı Muharrem Koç'un başkanlığında toplantıya Ak Parti Antalya Milletvekili ve Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyesi Mustafa Köse, Ak Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik ve Ak Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş konuk oldu. Samimi bir ortamda gerçekleşen toplantıda iş adamları ve milletvekilleri, ülke ekonomisi üzerine fikir alış verişinde bulundu. İş adamları milletvekillerine Antalya için yaptıkları çalışmalar için teşekkür etti ve yeni yatırımlar için yardım talebinde bulundu.

Salı Grubu Başkanı Muharrem Koç, katılımından dolayı İbrahim Ethem Taş'a teşekkür plaketi verdi.

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