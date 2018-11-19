Saklıkent'te kayak sezonu için geri sayım

SAKLIKENT'İN tek kayak merkezinin işletmesini yapan Cuma Özaydın, ekibiyle birlikte kar yağışını dört gözle beklediklerini söyledi. Zirvede kayak hazırlıklarının tamamlandığını anlatan Özaydın, "Kayak sezonu için tek eksiğimiz kar yağışı. Birkaç hafta içinde pistlerin zeminini oluşturacak ilk kaliteli kar yağışının gerçekleşeceğini düşünüyoruz" dedi.

İlk karın ardından iş makinelerinin yardımıyla pistlerin üzerindeki karı sıkıştırdıklarını söyleyen Özaydın, "İş makineleri ilk yağan karı sıkıştırarak zemini hazırlıyor. Ardından yağan ikinci kar yağışı ise pisti kayak yapmaya müsait hale getiriyor" dedi. Snowboard ve kayak sporunu yapmak için elverişle pistleri, telesiyejleri ve sosyal tesisleri ile bölgenin popüler merkezlerinden biri olan Saklıkent, Antalya kent merkezine yakınlığı ile günübirlik geziler içinde ilk sırada yer alıyor. Merkez, profesyonel pistleri kadar, amatör kayakçılara uygun pistleriyle de dikkat çekiyor. İlk kar yağışının ardından Saklıkent pistlerinin kayak yapmaya uygun hale getirilmesi için çalışmalara hız verilecek.