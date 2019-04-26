Saklıkent sezonu rekorla kapadı

ANTALYALILARI kış turizminde kayakla buluşturan Saklıkent Kayak Merkezi'nde 22 yılın en uzun sezonu yaşandı. Normalde 2.5- 3 ay süren kayak sezonu, bu yıl 4.5 aya uzadı. 2 Aralık günü ilk kayağın yapıldığını anlatan işletmeci Cuma Özaydın, sezonu 24 Nisan itibarıyla kapadıklarını belirtti. Zirvedeki karın kayak için elverişli olmadığını belirten Özaydın, "Bu yıl kar yağışı çok güzeldi. Pistlerimizin üstü sürekli karla doldu. Kayak severler için ideal pist oluşturduk. Son 22 yılın en uzun sezonunu geçirmiş olmaktan da mutluyuz. En son 1997 Aralık ile 1998 Nisan ayları arasında uzun sezon yaşanmış. Bu kadar yıl sonra Saklıkent'i kar yönünden bereketli, ziyaretçi yönünden de zengin görmek bizi mutlu etti" dedi. Kayak işletmeleri kapalı olsa da Saklıkent'te hayatın devam edeceğini sözlerine ekleyen Özaydın, "Burası kışın farklı, yazın farklı. Antalya 40 derece sıcaklıkta kavrulurken, burası yayla havasında zaman geçirmek isteyenleri ağırlayacak" diye konuştu. Zirve, aralık ayına kadar treaking ve doğa severlere ev sahipliği yapacak.