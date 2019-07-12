Saklı güzellik Altınbeşik

İBRADI'NIN Ürünlü Mahallesi'nde yer alan Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın üçüncü büyük yer altı mağarası olan Altınbeşik Mağarası, son dönemde Antalya turizminin en ilgi çekici merkezlerinden olmaya devam ediyor.

66 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ

Özellikle yaz aylarında günübirlik turlarla gelen yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği Altınbeşik Mağarası'nı son bir yılda 66 bin kişi ziyaret etti. Gezi botları ile mağaranın muhteşem doğa güzelliklerini keşfe çıkan ziyaretçileri, özellikle beyaz travertenler, sarkıtlar ve dikitler hayran bırakıyor. Bu yıl 21 Haziran'da ziyarete açılan mağara şu ana kadar yaklaşık 1500 kişiyi ağırladı.

ULAŞIM KOLAYLAŞTI

Antalya Büyükşehir Belediyesi, haziran ayında doğa harikası mağaraya ulaşımın daha kolay sağlanması için yol çalışması da gerçekleştirdi. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı 5 kilometre uzunluğunda olan Altınbeşik Mağarası yolunun dar ve tehlikeli olan bölümlerini genişletip asfaltladı ve yol güvenli hale getirildi. Böylece yol, tur otobüslerinin mağaraya kadar ulaşabileceği şekilde yeniden düzenlendi.