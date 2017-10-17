BÜYÜKŞEHİR Belediyesi'nin yaklaşık 45 milyon TL bütçeli ulaşım yatırımı Kepez Katlı Kavşak Projesi'nde adım adım sona geliniyor. Proje kapsamında 3 katlı olarak inşa edilen Sakarya Kavşağı trafiğe açıldı. Sakarya Bulvarı ve Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üst yollarında ulaşım başladı. Otogar-Hal istikameti çift taraflı kullanılabilir hale geldi. Otogardan gelen vatandaşlar alternatif yolları kullanmaksızın direkt Sakarya Kavşağı üst yolundan hal istikametine ulaşabiliyor. 1. etap çalışmalarında peyzaj ve kaldırım çalışmaları devam ediyor.

PROJENİN İKİ YAKASI BİRLEŞTİ

Projenin diğer etaplarında da hummalı bir çalışma yürütülüyor. Eksi 23 metre kotunda yer alan Yeşilırmak- Sakarya Bulvarı tüp geçidinin dolgu çalışmaları tamamlandı. Ayrıca Yeşilırmak ve Kızılırmak caddeleri Kepez Kavşağı altından tünelle birbirine bağlandı. Projenin iki yakası birleşirken, tünel geçişinin kazı, dolgu ve beton imalatları aralıksız sürüyor.

KAVŞAK ÜÇ KATLI OLACAK

Kepez Katlı Kavşak Projesi tamamlandığında, Mevlana yönünden gelip Varsak'a doğru giden araçlar Gazi Bulvarı'na gelmeden batıp, Kepez Belediyesi'nin önü dahil 1600 metre uzunluktaki tünelden geçerek Varsak tarafına çıkacak. İsteyen sürücüler eksi 23 metre kotundaki yer altı tünelinden Sakarya Bulvarı'na geçiş yapabilecek. Otogar istikametinden gelen sürücüler ise direkt hal istikametine üstten ulaşım sağlayabilecek.