Sahil Antalya Yaşam Parkı talih kuşunun kanatlarında

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden düzenlenen dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, Sahil Antalya Yaşam Parkı ismiyle kısa süre önce hizmete açıldı. Araç trafiğinin azaltılıp tamamen yeşil bir alan olarak hizmete sunulan Sahil Antalya Yaşam Parkı'nın fotoğrafı, Milli Piyango İdaresi tarafından mart ayında dağıtıma çıkan ve 9 Mart tarihinde çekilişi yapılacak biletlere bastırıldı. Çeyrek, yarım ve tam olmak üzere toplam 2 milyon 600 bin bilet 81 ilde dağıtıldı. Antalya Şans Oyunları ve Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Sercan Çobanoğlu, projeyi hazırlayıp önce milli piyango idaresine sunduğunu, böyle bir teklifin idareye Türkiye'de ilk defa yapıldığını söyledi. İdarenin her yıl standart olarak belirlediği konular üzerinden sosyal mesaj verdiğini, ancak bu türden bir tanıtıma ilk defa müsaade edildiğini belirten Çobanoğlu, “Hem şehrin tanıtımı için hem de yapılan hizmetin görülmesi için çabaladık. Şu anda tüm Türkiye'de satışta. Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes Türel'e fikrimi sununca çok sevindi ve destekledi. Turizm sezonu öncesi böyle bir tanıtımın etkili olacağı düşüncesindeyiz" diye konuştu. Bastırılan biletlerden 000001 numaralı olanı Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere'ye, 000007 numaralı olanı ise Büyükşehir Belediyesi Menderes Türel'e hediye edildi.