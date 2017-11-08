'Sağlıklı yaşam önceliğimizdir'

VALİ Münir Karaloğlu, SAYAD Başkanı Bahattin Bayraktar ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti. İl Müftüsü Osman Artan, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Çalışkan, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür'ün de katıldığı görüşmede sağlıklı ve kaliteli yaşamın sağlanabilmesi için neler yapılabileceği ele alındı. SAYAD'ın temel faaliyet alanlarını ilgilendiren konular tek tek masaya yatırılırken, sağlıklı yaşama ilişkin eksikler, sorunlar ve bu konuda atılması gereken adımlar da not edildi.

'SAĞLIKTA EN İYİ İMKANLARA SAHİBİZ’

Görüşmede, sağlıklı yaşama konusunda tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli sıkıntıların olduğuna dikkati çeken Vali Münir Karaloğlu, sağlıkla ilgili çalışmaları çok önemsediğini de belirtti. Vali Karaloğlu, "Sağlık imkânları bakımından pek çok konuda dünyanın en iyi imkânlarına sahibiz. Ancak eş zamanlı olarak sağlıklı yaşamı da bir kültür olarak, yaşama biçimi olarak inşa etmemiz gerekiyor. Bu sadece devlet eliyle olacak bir şey değil. Tüm kurum ve kuruluşlarımızın bu konuda çalışması, elbirliği yapması gerekiyor. Sağlıklı yaşam önemlidir, önceliğimizdir" dedi.

Bu konuda sivil toplum kuruluşlarına çok iş düştüğünü de ifade eden Vali Münir Karaloğlu, "Sağlıklı yaşama dair yeni yaklaşımları toplumumuzla, insanımızla paylaşıp yeni plan ve projeleri hayata geçirerek sağlıklı yaşama kültürünü hep birlikte inşa etmemiz gerekiyor. Bu manada yeni kurulan SAYAD'ın ilimizde önemli bir boşluğu dolduracağına inanıyorum. Güzel hizmetlere vesile olacağına inanıyor, başarılar diliyorum" diye konuştu.

‘MİHENK NOKTAMIZ GENÇLERİMİZ’

Faaliyetlerine hemen başlayacaklarını kaydeden SAYAD Başkanı Bahattin Bayraktar da, "Antalya'da sağlıklı yaşam kapsama alanındaki birçok noktaya temas edeceğiz. Mihenk noktamız gençler üzerinde çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız. Gençlerimizin daha sağlıklı ve daha kaliteli bir yaşam geçirebilmeleri için ilgilerini daha faydalı işlere çekmek için çalışacağız. Bu kapsamda sportif faaliyetler, zekâ oyunları, yöresel oyunlar, turnuvalar, seyahatler ve kamplar ile daha sağlıklı ve estetik bir yaşam için çalışmalar yapacağız. Gönüllere temas edeceğiz. Sevgiyi gençlerle yürüteceğiz" dedi.