Sağlık Sen’den doktora yapılan saldırıya kınama

SAĞLIK ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık Sen) Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, İzmir'in Bornova ilçesindeki Yunus Emre Aile Sağlık Merkezi'nde(ASM) hastayı görmeden ilaç yazamayacağını söyleyen Doktor Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu ile onu korumak isteyen mesai arkadaşlarının darp edilmesi olayının üzüntüsünü yaşadıklarını ve saldırıyı kınadıklarını söyledi. Kuluöztürk, saldırıya maruz kalan sağlık çalışanlarına ve ailelerine geçmiş olsun dileklerini iletirken, sağlıkta şiddet konusunda kalıcı ve caydırıcı önlemlerin bir an evvel hayata geçirilmesi beklentisini yineledi.



“Sonuna kadar arkasındayız”

Kuluöztürk şu ifadeleri kullandı: "Sağlık çalışanları büyük bir fedakarlıkla 7 gün 24 saat halkımıza hizmet vermektedir. Yetersiz sağlık çalışanı sayısına rağmen büyük bir özveriyle sağlık hizmetinde bir devrime imza atan ve sağlıkta dönüşümün mimarı olan çalışanlarımızın şiddete maruz kalması bizleri derinden üzmektedir. Sadece mesleğinin gereğini yerine getiren ve yasal olmayan bir talebi geri çevirdiği için şiddete maruz kalan sağlık çalışanlarımızın Sağlık-Sen olarak sonuna kadar arkasındayız. Eza ve cefa çekerek vatandaşlarımıza hizmet veren sağlık çalışanlarımıza karşı gerçekleştirilen saldırılar cezasız kalmamalı. Sağlık çalışanlarının yetkili sendikası Sağlık-Sen olarak Bakanlığımıza ve diğer ilgili yerlere sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik ilettiğimiz önerilerimizin dikkate alınması gerektiğini bir kez daha altını çiziyoruz" diye konuştu.