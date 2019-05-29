Sağlık-Sen korumaya muhtaç çocuklarla iftar yaptı

ÇOCUK Evleri Sitesi Müdürlüğü’nde gerçekleşen iftar programına, Kepez Belediyesi Meclis Üyesi İsmail Kaya, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Çalışkan, İl Sağlık Müdürlüğü Personel ve Destek Hizmetler Başkanı Dr.İbrahim Çetin, İl Sağlık Müdürlüğü Başkan Yardımcıları, ilçe sağlık müdürleri, hastane yöneticileri ve Sağlık-Sen iş yeri temsilcilerinin yer aldığı program Kuran'ı Kerim tilaveti ile başlayıp, tasavvuf müziği dinletisi ve semazen gösterisi ile devam etti. Sağlık-Sen Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, programda gerçekleştirdiği konuşmada Ramazan'ın paylaşmak olduğunu belirterek, "Ramazan, birbirimize kalben ve gönülden yaklaşmanın adıdır. İşte biz de, bu ramazanı aslına uygun bir şekilde geçirelim istiyoruz ve sizlerin gönül kapılarını çalmak için bugün buradayız. Ramazan, birbirimizi daha çok sevmemize, birbirimize daha sıkı sarılmamıza vesile olacak en önemli zaman dilimidir. Biz birbirimizi sevdikçe, birbirimize saygı duydukça yaşadığımız ortamlar çok daha güzel olacak, toplumsal yapımız daha da güçlenecektir. Hayata farklı pencerelerden bakabiliriz, birbirimizin aynısı olmayabiliriz, farklı düşünebiliriz. Ama bu bizim, et tırnak gibi birbirimize bağlı olmamıza, bizim aynı dağın yeli, aynı bağın gülü olmamıza engel değildir. Kardeşliğimiz, birliğimiz, dirliğimiz daim olsun diliyorum. Sağlık- Sen Antalya Şubesi olarak kurduğumuz bu Ramazan sofrasında, korunmaya muhtaç çocuklarımızla yüreklerimizi bütünleştiriyoruz. Hepinizin bildiği üzere, devletimiz kimsesiz evlatlarımız için tüm dünyaya örnek olacak bir himaye modeli geliştirmiştir. Korunmaya ve bakıma muhtaç çocuklarımızı, yuva sıcaklığını hissedebilecekleri sevgi evlerinde himaye etmektedir. Koğuş tipi bakım evleri yerine aile ortamına benzer bir sistemde, çocuklarımız temel güven duygusunu kazanarak yetişmektedir. Ailenin boşluğunu tam olarak dolduramasa da, olabilecek en insani modeli uygulamaktadır. Uzman personelin nezaretinde hayata hazırlanmakta, eğitim hayatları burada etkin şekilde takip edilmektedir" dedi.



"Zorlukları telafi edecek gelecek elinizde"

Çocuklara hitap eden Kuluöztürk, "İnanıyorum ki, gelecekte her biriniz önemli vazifeler alacak, ülkemizin adını yücelteceksiniz. Bu aziz millete layık iyi evlatlar olacaksınız. İyiliği yaygınlaştıracak, hakikatin sözcüsü olacaksınız. Hayata zor şartlarda başlamış olabilirsiniz ama inşallah bu zorlukları telafi edecek bir gelecek sizlerin elinde. Şunu hiç unutmayalım; büyük değeri olan şeyler, ucuza mal olmaz. Bulduğumuz şeyin değeri, ararken sarf ettiğimiz emek kadardır" ifadelerinde bulundu. Programda, korunmaya muhtaç çocuklara çeşitli hediyeleri takdim edildi.