Sağlık çalışanlarından 'şiddeti önleme' nöbeti

ANTALYA Tabip Odası'nın çağrısıyla Kalekapısı Attalos Heykeli önünde önlüklerini giyerek toplanan sağlık çalışanları, her gün ülkenin farklı bir noktasında görev başında şiddete uğradıklarını belirterek tepki gösterdi. 'Sağlıkta Şiddeti Önleme Yasası'nı Arıyorum' adı verdikleri etkinliğe ellerinde fener ve meşalelerle katılan sağlık çalışanları, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin son bulması için yasal düzenleme yapılması çağırısında bulundu. Grup adına basına açıklama yapan Antalya Tabip Odası Genel Sekreteri Naci İşoğlu, 2003 yılından beri sağlık alanında giderek artan şiddet olaylarının artık dayanılmaz bir noktaya geldiğini söyledi. 2005 yılında İstanbul'da Prof. Dr. Göksel Kalaycı'nın bir hastası tarafından öldürülmesiyle başlayan süreçte; bugüne kadar 12 meslektaşlarının sadece mesleklerini doğru uyguladıkları için, uğradıkları saldırılar ve sistem çarpıklıklarının yarattığı tükenmişlik nedeniyle hayatlarına son verdiğini belirten İşoğlu, "Sağlıkta şiddeti önleme yasasını arıyoruz" dedi. Dr. Ersin Arslan'ın ölüm yıldönümünde sağlıkta şiddete isyan ettiklerini ifade eden Naci İşoğlu, "Sağlıkta Şiddeti Önleme Yasası çıkartılsın. 17 Nisan, 'Sağlıkta Şiddeti Önleme Günü' ilan edilsin. Tüm toplumda ve sağlık alanında var olan şiddetin ortadan kalkmasının birincil koşulu toplum eğitimidir. İkincil olarak caydırıcı yasalar çıkartılmalıdır. Sağlık alanındaki şiddet önleninceye kadar mücadelemize devam edeceğiz. Artık yeter" diye konuştu. Grup, açıklamanın ardından yaklaşık 1,5 saat Attalos Heykeli önünde nöbet tuttuktan sonra dağıldı.