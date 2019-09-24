Sağlık Bilimleri Fakültesinde tanışma kokteyli düzenlendi

BİRİNCİ sınıf öğrencilerini ve öğretim elemanlarını, idari personeli, üçüncü sınıf öğrencilerini kapıda, tüm hemşirelik öğrencilerinin isimlerinin yazılı olduğu “Aramıza Hoş geldiniz” pankartı ve alkışlarla karşıladı. Ardından hatıra köşesinde fotoğraflar çekildi. Öğrenciler küçük kağıtlara o andaki duygu ve düşüncelerini yazarak hatıra köşesine yapıştırdı. Danışmanlar, öğretim elemanları kendini tanıttı, topluluk başkanı topluluk ile ilgili bilgi verdi, öğrenci temsilcileri okul ile ilgili duygu ve düşüncelerini belirtti ve her zaman yeni gelen arkadaşlarını desteklemeye hazır olduklarını, burada başarılı ve mutlu olmalarının kendilerine bağlı olduğunu belirttiler. Kokteyl boyunca sıcak soğuk içecekler eşliğinde öğrenciler birbirleri ile tanıştı, sohbet etti. Çok sıcak bir ortamda devam eden tanışma kokteyli oyunlar ve halaylarla devam etti.Fakülte Dekanı Prof. Dr. Selma Öncel, hem kendilerinin hem de öğrencilerin çok şanslı olduğunu, çünkü başarılı öğrencilerin kendi fakültelerini tercih ettiği için mutlu olduklarını; hemşirelik bölümünün bu yıl 103 üniversite içinden 34. sırada olduğunu; üç yıldır devam eden eğitimlerinde belirli bir başarı grafiğini yakalamalarının sevindirici olduğunu; bunda öğrencilerin ve çalışanların katkısının yadsınamayacağını; öğrencilere her zaman onların yanlarında olduklarını, başarılı olmaları için tüm fırsatları kendilerine sunmaya hazır olduklarını söyledi. Dekan Öncel bu yıl yeni gelen öğrencilere yalnız olmadıklarını, burada birlikte dayanışma içinde olduklarını göstermek, sınıflar arasında etkileşimi sağlamak istediklerini için bu etkinliği yaptıklarını ifade ederek, emeği geçen herkese teşekkür etti.