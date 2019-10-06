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Sağanak yağış seralara zarar verdi

Antalya’da etkili olan sağanak nedeniyle örtü altı tarım yapılan bazı seraları su bastı

ANTALYA 06.10.2019, 11:58 06.10.2019, 12:01
Sağanak yağış seralara zarar verdi
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ANTALYA'DA öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış, Kaş ilçesindeki seralarda zarara neden oldu. Kaş'ın özellikle Yeşilköy, Kınık ve Ova Mahallesi'nde öğle saatlerindeki sağanak yağış su baskınlarına yol açtı. Bölgedeki bazı seralarda bulunan ürünlerin zarar gördüğü öğrenildi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün değerlendirmesine göre, yağışlı sistemin 6 Ekim pazar günü Antalya'nın doğu ilçelerinde etkili olduktan sonra bölgeyi terk etmesi tahmin ediliyor.

#Antalya
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