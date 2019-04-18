MANAVGAT'TA iş yerlerinin sadaka kutularına dadanan hırsız durdurulamıyor. Manavgat Hastane Caddesi üzerinde bulunan bir eczanedeki sadaka kutusunun çalınmasından birkaç gün sonra bu kez de aynı caddede bulunan bir fırından sadaka kutusu çalındı. İş yerine müşteri gibi gelen ve parası olmadığını söyleyen şahıs, ekmeği veresiye aldıktan sonra fırıncının bir anlık dalgınlığından yararlanarak sadaka kutusunu ekmek koyduğu poşetin içerisine atarak dükkandan ayrıldı. Fırın sahibi R.S, bugüne kadar hiç görmediği bir şahsın iş yerine gelip kendisine ismiyle hitap ettiğini belirterek "2 ekmek almak istediğini ama parası olmadığını söyledi. Ekmekleri poşete koyduktan sonra poşeti ekmek dolabına bıraktı. Dışarı çıkıp durakta otel servisinde gelen vatandaşların arasında bir süre dolaştı. Elemanlara tanıyıp tanımadıklarını sordum. Ama kimse tanımadı. Fırın bölümüne geçip döndüğümde sadaka kutusunun yerinde olmadığını gördüm. Güvenlik kamerasından kontrol ettiğimizde az önce ekmek için gelen şahsın sadaka kutusunu alıp gittiğini gördük" dedi. Şüphelinin, aynı hafta içinde aynı cadde üzerinde bir eczanenin sadaka kutusunu da çaldığı tespit edildi. Şüphelinin eczanedeki alışveriş yaparken görüntüleri de güvenlik kameralarına yansıdı. Bu olayın ardından sadaka kutularına dadanan hırsız, bugün de bir lokantada ortaya çıktı. Müşteri gibi geldiği lokantada görevlilerin bir anlık dalgınlığından faydalanan hırsız, sadaka kutusunu montunun altına koyarak ortadan kayboldu. Sadaka kutusu hırsızının bu anları da yine kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi. Polis, bir hafta içinde 3 sadaka kutusunu çalan şüphelinin peşine düştü.