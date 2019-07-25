Rus yatırımcılar buz pisti için Antalya'dan yer istedi

ANTALYA'da 26 Temmuz'da düzenlenecek Türkiye-Rusya İş Konseyi 20. Ortak Toplantısı için kente gelen Rusya-Türkiye iş Konseyi Eşbaşkanı Ahmet Palankoyev, Konsey Genel Müdürü Alauddin Yarakhmetov ve beraberindeki heyet, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaret etti. Ziyarette Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı ve sözcüsü Cem Oğuz da hazır bulundu. İki ülke arasındaki karşılıklı yatırımların, ticari ve ekonomik işbirliğinin ele alındığı ziyarette Rus yatırımcıların Antalya'da yapmak istedikleri buz pateni pisti için fikir alışverişinde bulunuldu.



PROJE İÇİN EN İYİ YER ANTALYA

Başkan Muhittin Böcek'e görevinde başarılar dileyen Rusya-Türkiye iş Konseyi Eşbaşkanı Ahmet Palankoyev, Antalya'nın Ruslar için önemine değinerek, "Hükümetler arası sosyal ve kültürel anlamda bir proje yapılacaksa bunun için en iyi yerlerden biri Antalya. Bu sebeple karşılıklı yatırımlar aracılığıyla ikili ilişkileri daha da pekiştirmek istiyoruz. Projelerimizden biri de bir grup Rus yatırımcının kendi olanaklarıyla hayata geçirmeye çalıştıkları buz pisti. Bunu da Antalya'da yapmak istiyorlar. Rus yatırımcılar buz pistini sadece inşaat olarak değil sosyal ve kültürel bir yatırım olarak da görüyor. Buz pistinin yeri konusunda Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği yapmak istiyoruz. Belediyenin uygun bir yeri varsa bu yatırım için kiralayıp inşaatına başlanabilir" dedi.



BAŞKAN BÖCEK'TEN DESTEK SÖZÜ

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise 20 yıl belediye başkanlığı yaptığı Konyaaltı ilçesinde 30 bin Rus vatandaşın ikamet ettiğini belirtti. Ruslar ile sosyal ve kültürel ilişkilerin yanı sıra ekonomik anlamda da iyi ilişkiler içerisinde bulunulduğuna dikkat çekerek, “Antalya için canla başla çalışacağız. Sizlerle işbirliği içerisinde yapılabilecek ne varsa her konuda yardımcı oluruz. Buz pisti yatırımının da Antalya'da olabilmesi adına elimizden gelen desteği vereceğiz. Sizlerle işbirliği içerisinde bu yatırım için gerekli olan 30 bin metrekare yeri bulacağız" diye konuştu.