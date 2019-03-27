Rus turistler Kekova'ya yazı erken getirdi

DEMRE'NİN önemli çekim noktalarından Kekova'ya gelen Rus turistler, ilçe merkezindeki Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'ni ve Myra Antik Kenti'ni gezdi. Öğlen saatlerinde Çayağzı Limanı'ndan yatlarla Kekova turuna çıkan turistler, masmavi denizde seyreden yatın üzerine çıkarak güneşlendi. Önce Batık Kenti ve Simena Antik Kenti'ni gezen turistler ardından dünyanın en güzel doğal limanlarından biri olan Gökkaya Koyu'nda mola verdi. Molada denizin ve havanın güzelliğini gören bazı Rus turistler, serin havaya rağmen kendilerini Akdeniz'in mavi sularına bıraktı. Yüzme molasının ardından tur Çayağzı Limanı'nda sona erdi. Yatla denize açılan Rus turist Maria Bogodukhova, "Rusya'dan geldim. Bizim oralarda hava buz kesiyor. Gündüz bile eksi derecelerde. Bu güzelliği görünce denize girdim. Bu mevsimde benim için denize girmek harika bir anı. Deniz çok güzeldi" dedi. Aleksander Kosuinikov da "Bu tur çok harikaydı. Burası tarihi ve doğası ile bir cennet. Mart ayında denize girmek benim için bir rüya. Yazın bile bu hava benim ülkemde yok" diye konuştu.