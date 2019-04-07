Rus ressamlardan sergi

ORKUN&OZAN Sanat Galerisi'nin ev sahipliğindeki sergiye Rusya Federasyonu Antalya Başkonsolosu Oleg Rogoza, Moskova İşadamları Birliği (MAB) Temsilcisi Lidiya Gutsu, Türkiye Temsilcisi Abdurahman Baytaş, ANSİAD Başkanı Akın Akıncı, iş adamları, Rus ressamlar İlya Kaverznev, Viktor Klyuçnikov, Sergey Sirenko, Alyona Suhoborova-Kazarina, Antalyalı sanatçılar ve sanatseverler katıldı. Serginin açılış konuşmasını yapan galeri sahibi ve sanat danışmanı Himmet Öcal, sanat ve ticaret ilişkisi üzerinde durdu. Öcal, "MAB katkısıyla gerçekleşen sergide farklı bir olgu, farklı bir algı hedefleniyor. Kısa süreli bir sergi, ancak verdiği mesajla uzun süreli bir sergi anlamına gelecek. Çünkü görsellikten çok insanların zihninde bıraktığı algı daha önemli" dedi. Ressamlardan Sergey Sirenko, "2003 yılından beri bir grup sanatçı olarak Kırım'da gördüklerimizi resmediyoruz. Bu çalışmayı gelenekselleştirdik. Kırım topraklarında Venedik tüccarlarının eserlerinden tutun da Osmanlı dönemine kadar bahçe sarayları, han sarayları gibi her türden tarihi eser mevcut. Bu serginin bizim için bir diğer önemli noktası ise yurt dışında ilk sergimiz olmasıdır. Antalya'yı çok sevdik. Kaldığımız süre içinde bu güzel şehri de tuvallerimize yansıtıp, Rusya'daki sanatseverlerle buluşturacağız" diye konuştu. Konuşmaların ardından yağlıboya, akrilik boya ve suluboya teknikleriyle çalışılmış doğal güzellikleri, tarihi zenginlikleri sergileyen konuk Rus ressamlara çiçekle teşekkür edildi. MAB Temsilcisi Lidiya Gutsu da galerisinin kapısını sergiye açarak destek veren Himmet Öcal'a teşekkür belgesi sundu.



