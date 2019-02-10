Rus fotoğrafçıdan 'prematüre bebek' sergisi

DARİA Kaya'nın 'Erken Doğan Çiçekler' adını verdiği serginin açılışı, TerraCity Alışveriş Merkezi'nde gerçekleşti. Açılışa, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Rusya Dostluk ve Kültür Derneği Başkanı Marina Sorokina ve prematüre doğan çocuklar ile aileleri katıldı. Serginin 15 fotoğraftan oluştuğunu belirten Daria Kaya, "Antalya'da prematüre doğmuş 15 bebeğin ailesi ile iletişime geçtim ve prematüre olarak doğan bebeklerin nasıl dünyaya geldiğini, nasıl büyüdüğünü ve hangi zorluklarla yaşadığını anlatmak istedim. Fotoğrafların hepsinde, çocukların ellerinde prematüreyken çekilmiş fotoğrafları var. Öncesi ve sonrası olarak tek bir fotoğrafta her şeyi görmek mümkün bu sergide" açıklamasında bulundu.

'BEN DE PREMATÜRE DOĞDUM, OĞLUM DA'

Kendisinin de prematüre dünyaya geldiğini, oğlu Emir Kaya'yı da 6 aylık dünyaya getirdiğini belirten Daria Kaya, "6-7 aylık doğan çocukların hepsi kuvözde kalıyor ve hayat mücadelesi vererek bu yaşa geliyorlar. Yaşadıklarımı, yaşadıklarımızı insanlara anlatmak istiyorum. Tamamen sosyal sorumluluk projesi olarak bu sergiyi açtım. Her vatandaş gelip gezmeli bu sergiyi" dedi.

'HİÇBİR ŞEY YOKMUŞ GİBİ DAVRANMAYALIM'

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ise şehrin çok sayıda yönü ve boyutu olduğunu belirterek, "Özel duyarlılık gerektiren insan gruplarına özel hassasiyet göstermek gerekiyor. Onları bütün varlıklarıyla kavramak ve onlara sarılmak gerekiyor. Hiçbir şey yokmuş gibi hayatımızı sürdürüp yabancılaşmamamız lazım. Bu anlamda bu tip çalışmaları, maksimum düzeyde destekliyoruz. Daria Hanım'ı ve ailelerimizi tebrik ediyorum" dedi.

'BU ÇOCUKLAR ERKEN ÇİÇEK'

Antalya Rusya Dostluk ve Kültür Derneği Başkanı Marina Sorokina da "Her çocuk bizim için bir çiçektir ama bu çocuklar erken çiçek. Doğum erken oluyor fakat Türkiye'de ve dünyada sağlık sistemi artık çok güçlü. Korkmaya gerek yok, Allah çok büyük ve yardım ediyor" dedi. Prematüre bebekleri ve yaşadıkları zorlu serüveni anlatan 'Erken Doğan Çiçekler' Sergisi, 17 Şubat'a kadar TerraCity Alışveriş Merkezi'nde ziyaret edilebilecek.